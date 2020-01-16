經濟

匯豐料內地與港明年增長加快 光大證券國際料恒指見23000點

【明報專訊】匯豐環球私人銀行預期，美元利率將於明年首季升至4.75厘至5厘區間見頂，並於維持不會減息，同時料美國年內不會出現衰退。雖然外圍經濟放緩，但亞洲地區尤其中國內地及香港的經濟增長將會恢復並加快速度，料今明兩年中國內地經濟增長分別為3.5%及5.2%，香港由今年倒退3.1%，至明年增長3.5%。該行私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華預期，受惠內地及香港經濟重啟，加上市場估值偏低，恒指明年底將升至22,470點。

匯豐看好消費濠賭航運股

何偉華展望明年經濟反彈，對消費、澳門博彩、航運股尤其看好。受惠於利率上升，亦較看好金融板塊，料未來12個月有關企業的壞帳將會受控。惟對內房股仍持審慎態度，他指出，雖然內地政府推出16項新措施推動房企融資，但其總負債仍然不少。科網股則尚於落實監管細則的調整階段，需從估值及盈利方面緊慎選股。

光大證券國際則預計明年首季仍存在經濟下行壓力，全球央行將重新審視加息及貨幣政策，紓緩經濟壓力。該行上調恒指目標價至23,000點。該行證券策略師伍禮賢表示，內地防疫政策放寬、中美審計拉鋸緩和、行業逐步適應監管常態化及人民幣回穩等因素利好港股回升。

光證看好國泰蒙牛阿里領展

伍禮賢指出，現時恒指股息率約為4.5倍，高於全球主要指數，市盈率近日亦跌穿9倍，而過去4次跌穿9倍市盈率時均錄得正回報。他預計，恒指短期內可上望20,000點，惟明年首季面對經濟壓力之下，將出現一定整固，及後再向上試23,000點水平。在監管常態化、內地經濟復蘇、憧憬兩地通關下，該行看好科技、內需、航空及收息股4個板塊，當中包括國泰（0293）、蒙牛（2319）、阿里巴巴（9988）及領展（0823）等。

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