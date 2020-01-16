經濟

美加息預期反覆 港股欠方向 分析：料升勢維持 恒指可上望20000點

【明報專訊】美國加息預期反覆回升，美匯、美債息反彈，港股亦於高位整固，恒指早段低開跌300點後逐步收窄，收市微跌77點或0.4%，報19,441點。分析認為，港股過去表現一般，現時仍處於追落後，轉勢機會不高，加上有傳今日將再公布放寬防疫，相信恒指短期仍可上望20,000點。

明報記者 蕭嘉聰

昨日以二線科網股回吐壓力較大，恒生科技指數收市跌76點或逾1.8%，報4161點；國指跌53點或0.8%，報6652點。平安好醫生（1833）盤中創一年新高後回吐，收市跌逾8.8%至28.85元，是科指成分股中表現最差。

成交1650億 北水終止2日淨流出

大市成交回落至1650億元，北水終止連續2日淨流出走勢，昨日淨流入28.36億元，當中盈富基金（2800）大受北水青睞，淨流入逾36.7億元，美團（3690） 及騰訊 （0700） 分別錄得8.3億元及4.7億元淨流出。

至於A股方面，上證指數收報3212點，升0.02%；深證成指升0.67%，收報11,398點，兩市成交共9982億元人民幣。滬深股通連續6日錄得淨流入，惟按日已縮減逾九成至5.4億元人民幣。

一名東南亞背景的資產管理公司的基金經理指出，中國內地經濟並非如預期般差，加上美元轉弱，資金再從美國市場流出，並且見投資者憧憬內地通關，又臨近12月尾年結，因此就算近期港股在高位稍為反覆，他仍然認為尚有上升空間。市場亦正觀望習近平出訪沙特阿拉伯的動向，料中國與沙特關係較好下，不排除有更多中東資金來香港物色機會。

耀才證券金融集團研究部總監植耀輝稱，市場氣氛依然不錯，港股昨日跌市幅度較窄，且成交量仍可維持一定水平，考慮到內地疫情政策放寬、人民幣轉強，以及港股過去時間表現一般，相信轉勢機會不大，可再上望20,000點。

憧憬內地寬防疫 「復常股」企穩

植耀輝又表示，可繼續憧憬內地放寬防疫措施，「復常股」包括航空及旅遊等板塊依然企穩，內需股及科網股相較不適宜作短期部署。

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