經濟

奧園標售奧園健康三成股權

【明報專訊】中國奧園（3883）在官網發布招標文件，公開標售旗下奧園健康（3662）已發行股本的29.9%股權，招標期從12月5日起至12月19日止。奧園健康自今年4月1日停牌至今，按3月底停牌前股價計，現市值約13.5億元，標售股份價值約4億元。

佔奧園持股量55%

據奧園健康2021年中期報告披露，中國奧園持有奧園健康生活約3.96億股股份，佔已發行股本約54.6%。換言之，中國奧園標售股份標售奧園健康股份，佔其持股量約五成半。

由於未能及時公布截至去年12月底全年業績，中國奧園及奧園健康同於今年4月初停牌至今。

奧園健康核數師德勤‧關黃陳方此前對公司提出多項指控，指其與母公司中國奧園有多項資金往來潛在問題。奧園健康委任獨立專業顧問進行調查，10月初公布的調查報告指，奧園健康在部分資金往來事件中因應母公司緊切資金需要，將資金轉到母公司旗下附屬公司帳戶，但相關資金已全數歸還。惟調查報告仍認為奧園健康的審批程序及內部監控存在若干缺陷，個別資金往來更構成上市條例下的須予披露交易及主要交易，公司卻未按規定發通告披露及尋求股東批准。

奧園健康表示嚴肅對待有關不遵守上市規則的事件。董事會贊同獨立調查委員會的意見，並同意獨立調查委員會的改善建議。

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