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OPEC+拒增產 油價即升3% 「儲局傳聲筒」指美息或逾5厘 美股早段挫

【明報專訊】油組及盟友（OPEC+）在剛過去的周日舉行視像會議，決定維持原有的產量，同時承諾會密切留意市場發展，有需要時「立即作決定」穩定油價。市場分析指歐盟剛向俄羅斯輸出的原油定下每桶60美元上限，加上中國經濟仍然疲弱，OPEC+維持產量亦可理解。

OPEC+沒增產加上中國大城市進一步放鬆防疫措施，令油價周一上揚。紐約期油升3%，報每桶82.44美元。布蘭特期油升2.9%，報每桶88.08美元。

中國放寬防疫有利油價

據報道OPEC+的視像會議在周日只進行了20分鐘，顯示各成員沒太多討論，情况跟10月初時有別，當時OPEC+決定頂住美國要求增產的壓力，反而決定減產每天200萬桶。OPEC+在周日的會議決定繼續執行這減產數量。分析指今次維持產量決定料會在未來數月有效，因為下次部長級會議要待明年6月。

由沙特及俄羅斯領導的市場監察會議也要至2月才開會。但若成員國認為有需要，仍可在6月之前召開會議商討行動。

歐盟對俄羅斯出口原油規定每桶60美元上限由昨天起生效，目前仍難估計對原油供應有甚麼後果。雖然這上限較現時俄羅斯出口原油平均價每桶50美元還要高，但俄羅斯已表明寧願減產，也不會供應予實施上限國家。

有「聯儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timirao昨晚刊出文章，指雖然聯儲局主席鮑威爾已清楚表明，在本月13及14日舉行的會議會放慢加息步伐至只加0.5厘，但明年最終累計加息幅度或會較投資者預期的高，即聯邦基金利率會加至超過5厘。因為上周五公布的就業數據顯示勞動力市場仍然緊張，時薪升幅遠高於預期。

沙特王儲擬投資瑞信投行部門

文章指美國勞工部將於本月13日公布11月通脹率，若再次超標，或會令聯儲局相信要在明年2月的議息會議再加息0.5厘。道指開市初段跌近200點，報34,249點，標普500跌23點，報4047點，納指跌58點，報11,402點。

另外，昨日美國公布的10月份耐用品訂單修正為按月升1.1%，高於預期的及前值的1%；同月，美國工廠訂單增加1%，勝預期的增加0.7%；扣除運輸的工廠訂單按月增長0.8%。

彭博報道，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），正考慮投資5億美元在瑞信準備分拆出來的投資銀行瑞信第一波士頓。瑞信在蘇黎世的股價一度大升7.5%，其後升幅收窄至3%。

報道指未知穆罕默德是個人名義還是以沙特的投資公司入股第一波士頓。沙特國家商業銀行早前已公布參與瑞信40億美元的集資計劃。

（綜合報道）

[國際金融]

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