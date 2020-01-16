駱克道382號分拆招租 180呎短租萬元起

上述駱克道382號，共提供52個獨立單位，面積由180至450呎不等，每個單位均經過重新裝修，即租即用，獨立單位月租由1萬元起（雜費全包），配合其彈性的短期租賃方案，駱克道382號亦提供面積由1190至2520方呎的樓面，設有傳統長期租賃條款，讓租戶可以按照其業務所需，選擇靈活規劃和設計其辦公空間。

裕泰興羅氏家族1900萬沽大南街舖

駱克道382號項目總監李晉庭表示，上述項目52個獨立單位均配備一系列的現代化設備，包括5G寬頻、獨立電話線、獨立冷氣及其他基本設備，每個單位內亦設有立體生物指紋識別門鎖，單位同時配備獨立儲物空間，此外，部分單位更配置獨立洗手間。

另外，裕泰興羅氏家族成員近日接連沽貨，消息指，深水埗大南街172至174號地下4號舖，地下約948方呎，連約700方呎閣樓，合共約1648方呎，最新以約1900萬元售出，呎價約1.15萬元，舖位現由食肆租用，總租金約6.1萬元，租金回報約3.8厘。

羅氏家族早於2002年以552萬元購入，現售出帳面獲利1348萬元，賺幅約2.4倍。