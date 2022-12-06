太古城殘裝遺產盤1070萬沽 43年升值千萬

就代理提供的單位相片可見，仍沿用七八十年代地板，令單位顯得殘舊。上述單位成交呎價與去年成交的事故單位同層、翠榕閣低層F室實呎13378元相若。資料顯示，新成交單位原業主於1979年21.9萬元一手購入，單位43年帳面升值1048.1萬元或約48倍。

美孚「凸海」4房樓王1890萬易手

荔枝角老牌屋苑美孚新邨錄得罕見的「樓王」單位成交。利嘉閣市務經理鄭天樂表示，美孚新邨第8期104號高層B室，屬「凸海」樓王，實用1373方呎，4房連套間隔，望海景及公園景，以1890萬元成交，實呎約13,765元，料成交價屬美孚新邨今年暫時第三高，原業主1996年底以約845萬元購入，帳面升約1045萬或約1.2倍。值得一提，同類單位今年7月以2100萬元售出，上述新成交價比4個月前低210萬元或10%。

御龍山3房售1238萬 10年升五成

另外，港鐵大圍站上蓋柏傲莊I入伙在即，同區屋苑亦見成交。中原地產高級分行經理邱浩斌表示，大圍壹號雲頂自10月上旬後，至近日才再錄二手成交，位於5座中層C室，實用1087方呎，3房1套連儲物房及工人套房間隔，累減約200萬元或一成後，以1800萬元連車位易手，實呎16,559元。原業主2013年1400萬元連車位購入，帳面賺約400萬元或約29%。

毗鄰港鐵火炭站的御龍山，上月僅得4宗成交，踏入本月即「開齋」。中原地產資深分區營業經理溫志樑表示，屋苑10座中層C室，實用776方呎，3房1套及儲物房間隔，望山景，1238萬元易手，實呎15954元，成交價屬市價水平。原業主2012年11月815萬元購入，持貨約10年，帳面獲利約423萬元或約52%。