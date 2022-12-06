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2022年12月6日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
復常股熱炒 港股再發力漲842點 成交2229億半年高 料續受惠基金粉飾櫥窗
大摩上調恒指目標至21200點 潛在升幅9%
港交所CEO今帶隊 默哀3分鐘悼江澤民
人民幣升破7算 近3個月首次
羅兵咸料港明年IPO籌2000億 返全球三甲
新世界伙遠洋開展戰略合作
融創11月銷售跌78% 跑輸同業
港府出招吸國際險企來港上市 冀成內外循環交接點 與資本市場產生協同效應
財爺認險企融入進度落後
內地財新服務業PMI半年低 瑞銀料中央經濟工作會議出招穩經濟
債務重組有進展 港航清盤聆訊押後一個月
港股反彈 上月MPF人均賺逾2萬
奈雪的茶5.25億購同業「樂樂茶」逾四成股權
羚邦「不惜工本」谷入樽電影版 冀收千萬票房
披露氣候新準則 會計師公會倡個別行業先行
OPEC+拒增產 油價即升3% 「儲局傳聲筒」指美息或逾5厘 美股早段挫
彭博：Tesla滬廠房擬減產兩成 內媒引消息否認
大摩轉軚看淡美股 料升勢無以為繼
張兆聰：落後板塊尋寶 小注醫美股
劉宇亮：內憂外患漸消 趁港股回落加倉
梁天卓：家境好的人生勝利機率
何民傑：買內地電非明智之舉
技術取勝：信義玻璃暫受制15元
劉思明：人民幣強勢 利好港股有時
周顯：社會內捲 生活艱難
湯文亮：國家防疫政策功德圓滿
柏傲莊I月內交樓 涉774伙總值86億 入伙前14宗租賃 本地客預付一年租金17萬
新盤取消交易連續三年突破400宗
太古城殘裝遺產盤1070萬沽 43年升值千萬
冠德苑額印鬆綁賣510萬 3年升近三成
駱克道382號分拆招租 180呎短租萬元起
技術取勝：信義玻璃暫受制15元
【明報專訊】周大福短線15元徘徊（圖）
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