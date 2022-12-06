劉宇亮：內憂外患漸消 趁港股回落加倉

離岸人幣兌美元昨早自9月來首次升破7元水平。

11月中旬以來，降準、金融十六條、地產第二支箭、延期擴容等政策寬鬆措施密集加碼，11月28日證監會又宣布，決定在股權融資方面調整優化5項措施，標誌着支持地產融資的第三箭射出。

隨着疫情防控優化預期的持續增強，內地更多城市不再要求核酸陰性證明 ，杭州等10個省會調整出行政策。未來疫情防控的目標將強調「清病不清毒」。

從估值、股權風險溢價看，當前市場仍處高性價比，截至12月2日上證綜指12.4倍PE估值仍處歷史底部。短期中國資產要明顯強於外圍其他市場資產表現，這可能意味着接下來A股和港股會有一番作為。

美匯指數跌 外資重新回流

外部風險也在減弱，外資大幅回流，市場仍在繼續預期美國聯儲局12月放緩加息腳步，帶動美債利率、美匯指數回落，外資重新回流，11月11日以來陸股通北上資金已大幅流入809億元。中共中央政治局會議即將召開，經濟學家預期中國領導人可能會發出信號，對疫情防控採取更務實的態度，並更加注重促進經濟成長。恒指從10月低位反彈了4600點，當中先後兩次回撤至20天線，現價恒指14天RSI已處70，為22個月以來新高，反映有短期超買再回落的需要。而20天線未來數天將提升至18000點水平，可借此為參考作加倉機會。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]