羚邦「不惜工本」谷入樽電影版 冀收千萬票房

動漫平台下月設泰文頻道

趙小燕又表示，動畫文化已滲入全球各地，公司看好東南亞市場增長潛力，旗下Ani-One下月將開設泰文頻道，進軍泰國市場，明年將加設越南、菲律賓和印尼頻道。趙小燕又表示，羚邦明年將發行的作品還有《頭文字D》、《Dr. STONE》第三季等，最新1月約有17套動漫新番上映，公司將繼續透過簽約更多新作品和拓展各類產品授權，推動收入增長。

羚邦截至9月底的中期業績，純利按年升12.7%至3225.8萬元，收入按年升15.3%至2.13億元，當中核心業務媒體內容發行按年升9.1%至1.38億元，品牌授權業務7489.7萬元，按年升28.8%。趙小燕表示，各大串流平台「愈買愈多動畫」，競爭加劇，加上動畫製作費上升，以至公司近年購入動畫成本上升，加幅達雙位數，料仍有上升空間。