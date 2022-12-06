經濟

羚邦「不惜工本」谷入樽電影版 冀收千萬票房

【明報專訊】動畫媒體內容發行及品牌授權商羚邦集團（2230）取得人氣電影《THE FIRST SLAM DUNK》的香港、澳門獨家發行權，將在下月12日上映。主席、執行董事兼行政總裁趙小燕預期，宣傳費將高於早前《劇場版 咒術迴戰0》的7位數，直言會「不惜工本」，期望票房可達8位數字。 執行董事兼董事總經理趙小鳳又透露，集團管理多年的授權品牌「小王子」與本地男子組合MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）服裝品牌「KYUBI」聯乘，推出一系列服裝。

動漫平台下月設泰文頻道

趙小燕又表示，動畫文化已滲入全球各地，公司看好東南亞市場增長潛力，旗下Ani-One下月將開設泰文頻道，進軍泰國市場，明年將加設越南、菲律賓和印尼頻道。趙小燕又表示，羚邦明年將發行的作品還有《頭文字D》、《Dr. STONE》第三季等，最新1月約有17套動漫新番上映，公司將繼續透過簽約更多新作品和拓展各類產品授權，推動收入增長。

羚邦截至9月底的中期業績，純利按年升12.7%至3225.8萬元，收入按年升15.3%至2.13億元，當中核心業務媒體內容發行按年升9.1%至1.38億元，品牌授權業務7489.7萬元，按年升28.8%。趙小燕表示，各大串流平台「愈買愈多動畫」，競爭加劇，加上動畫製作費上升，以至公司近年購入動畫成本上升，加幅達雙位數，料仍有上升空間。

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