內地財新服務業PMI半年低 瑞銀料中央經濟工作會議出招穩經濟

綜合PMI同半年低 經營活動加快收縮

雖然早前公布的財新中國製造業PMI按月回升0.2個百分點至49.4，但仍連續兩個月處於收縮區，主要受服務業走弱拖累。11月財新綜合PMI為47（見圖），按月跌1.3個百分點，同樣跌至6月以來的低位，顯示生產經營活動加快收縮。

財新報告指出，服務業就業情况在10月曾短暫改善，11月再次收縮，就業指數跌至2005年11月有該分項統計數據以來的低位。調查顯示，防控措施導致部分地區出行受限，員工無法上班，同時企業經營需求下跌，亦主動收緊用工。另外，11月積壓業務量指數在擴張區間升至6月以來的最高。王喆表示，需求收縮、供應衝擊、預期轉弱的三重壓力下，就業指數長期處於低位，以至市場對促就業、穩內需政策的要求更為迫切。

市場對促就業穩內需要求迫切

瑞銀表示，自11月初以來，中國一直逐步放寬疫情防控和房地產政策，該行預料中央在本月即將召開中央經濟工作會議，將承諾更多放寬防控措施，進一步淡化「動態清零」指引，支持房地產、零售消費、支援失業、加強宏觀政策支持等。該行預料，當局將更確定持續積極的財政政策和支持貨幣、貸款政策立場，料主要目標詳情將在明年3月的全國人大會議上公布。