經濟

財爺認險企融入進度落後

【明報專訊】早於2019年，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》便提出本港保險界能於大灣區內開設保險售後服務中心，為內地保險客戶提供理賠、投訴處理等服務，雖本港保險業界期待已久，但至今有關計劃仍未落實。財政司長陳茂波昨在亞洲保險論壇上表示，過去數年政府已努力令香港和內地經濟更緊密融合，惟不同行業的進展各有不同，承認保險業的進度較為落後。

陳茂波稱粵港澳三地有不同法律制度，需要克服不同難關。港需向內地展示政策措施是互惠互利，並不是單一利港。他指內地對來自香港的競爭取態審慎，亦擔心資本外流，故當局要小心溝通。

拒發定期報告 稱不利溝通

立法會保險界議員陳健波建議當局就與內地監管溝通發行月度或季度報告以增進業界對此的了解。陳茂波回應有不少政策溝通為非正式對話，過程中有進有退，若政策未成熟便對外公布，或予對方施壓的感覺，不利長期溝通，認為作出定期報告不是好做法。

財庫局長許正宇則表示當局就大灣區售後服務中心與內地機構緊密合作已有一定進展，正討論更多細節內容，之後會公布更多詳情。

中國銀保監首席風險官劉福壽則表示，內地會繼續推動大灣區金融業融合，依托粵港澳深四地監管部門聯席會議機制進行信息互換和政策協調。當局亦會推動加快設立大灣區保險服務中心，降低港澳保險代理機構在內地設立獨資公司的門檻。

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