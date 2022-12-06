經濟

融創11月銷售跌78% 跑輸同業

【明報專訊】陸續有內房公布11月份合約銷售數據，當中融創中國（1918）月內銷售按年下跌78%，跌幅領先同日公布的同業。

融創11月份的合約銷售額為80.4億元（人民幣，下同），按年跌78.12%；首11個月的合約銷售額為1611億元，按年跌70.68%。

碧桂園銷售額挫37%

碧桂園（2007）公布，11月份的權益合約銷售額為260.1億元，按年跌37.1%；首11個月的權益合約銷售額為3354.4億元，按年跌37.35%。另外，雅居樂（3383）同月合約銷售額為36億元，按年跌70.02%；首11個月的合約銷售額為613.8億元，按年跌50.95%。至於金地商置（0535）同月合約銷售額為40.4億元，按年跌37.7%；首11個月的合約銷售額為537.75億元，按年跌23.9%。

此外，在連發「三箭」逐步解決內房融資端問題後，內地再發力推樓市需求政策，據內媒《澎湃新聞》報道，安徽省滁州市來安縣於上周四（12月1日），發布《來安縣人民政府辦公室關於印發進一步促進來安縣房地產業良性循環和健康發展若干措施的通知》，因城施策，助企紓困，出十招助內房化解庫存，包括表明「政府幫助房企去化部分庫存」，涉及提高政府購買商品房安置比例，除現有的經國有平台公司合作開發的定向回購安置房以外，全部採取購買商品房進行安置。

相關字詞﹕金地商置 雅居樂 融創中國 碧桂園

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