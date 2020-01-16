羅兵咸料港明年IPO籌2000億 返全球三甲

今年IPO集資或千億 跌68%

羅兵咸永道的數據顯示，2022年全年IPO集資活動顯著放緩，截至11月30日的集資額是879億元，預計全年集資額是1056億元，按年下降68%；而香港全年將有80隻新股上市，按年下降19%，更有6家企業以主板介紹形式上市，未有集資安排。

踏入第三季以來，新股掛牌首日股價表現普遍向好，亦令今年以來整體IPO首掛表現好轉（見表），有59%新股首日較招股價錄得上升，破底新股則約有41%。

來自中國的公司成為港股新上市公司的主要來源的勢頭更明顯，預料2022年H股在香港上市共集資超過700億元，佔總集資額75%，按年上升63%；H股上市數量從去年的15家上升到今年的23家，按年升幅達53%。

料明年10至15家特專科企港上市

至於港交所（0388）就特專科技公司新上市規則進行諮詢，羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預計，明年大約有10至15家特專科技公司透過《第18C章》（為特守科技公司而設）赴港上市，集資總額介乎500億至600億元。

黃煒邦又表示，香港憑着穩健資本市場的優勢及各項監管改革和優化措施實行，IPO渠道仍然活躍；而包括生物科技及其他特專科技公司在內的新經濟企業，將繼續在港股2023年上市活動保持活躍。