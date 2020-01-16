經濟

羅兵咸料港明年IPO籌2000億 返全球三甲

【明報專訊】羅兵咸永道表示，2022年的IPO集資活動顯著放緩，新一年將繼續受到疫情、全球地緣政治和經濟不確定性等不利因素影響。但在息口見頂、資金充裕、 企業發展集資需求龐大等因素支持下，加上新經濟股將繼續成新上市主力，明年總集資額有望按年升近一倍，回升到1800億至2000億元，甚至或再度打入全球IPO籌資市場的三甲位置。

今年IPO集資或千億 跌68%

羅兵咸永道的數據顯示，2022年全年IPO集資活動顯著放緩，截至11月30日的集資額是879億元，預計全年集資額是1056億元，按年下降68%；而香港全年將有80隻新股上市，按年下降19%，更有6家企業以主板介紹形式上市，未有集資安排。

踏入第三季以來，新股掛牌首日股價表現普遍向好，亦令今年以來整體IPO首掛表現好轉（見表），有59%新股首日較招股價錄得上升，破底新股則約有41%。

來自中國的公司成為港股新上市公司的主要來源的勢頭更明顯，預料2022年H股在香港上市共集資超過700億元，佔總集資額75%，按年上升63%；H股上市數量從去年的15家上升到今年的23家，按年升幅達53%。

料明年10至15家特專科企港上市

至於港交所（0388）就特專科技公司新上市規則進行諮詢，羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦預計，明年大約有10至15家特專科技公司透過《第18C章》（為特守科技公司而設）赴港上市，集資總額介乎500億至600億元。

黃煒邦又表示，香港憑着穩健資本市場的優勢及各項監管改革和優化措施實行，IPO渠道仍然活躍；而包括生物科技及其他特專科技公司在內的新經濟企業，將繼續在港股2023年上市活動保持活躍。

上 / 下一篇新聞

復常股熱炒 港股再發力漲842點 成交2229億半年高 料續受惠基金粉飾櫥窗
復常股熱炒 港股再發力漲842點 成交2229億半年高 料續受惠基金粉飾櫥窗
大摩上調恒指目標至21200點 潛在升幅9%
大摩上調恒指目標至21200點 潛在升幅9%
港交所CEO今帶隊 默哀3分鐘悼江澤民
港交所CEO今帶隊 默哀3分鐘悼江澤民
人民幣升破7算 近3個月首次
人民幣升破7算 近3個月首次
新世界伙遠洋開展戰略合作
新世界伙遠洋開展戰略合作
融創11月銷售跌78% 跑輸同業
融創11月銷售跌78% 跑輸同業
港府出招吸國際險企來港上市 冀成內外循環交接點 與資本市場產生協同效應
港府出招吸國際險企來港上市 冀成內外循環交接點 與資本市場產生協同效應
財爺認險企融入進度落後
財爺認險企融入進度落後
內地財新服務業PMI半年低 瑞銀料中央經濟工作會議出招穩經濟
內地財新服務業PMI半年低 瑞銀料中央經濟工作會議出招穩經濟
債務重組有進展 港航清盤聆訊押後一個月
債務重組有進展 港航清盤聆訊押後一個月
港股反彈 上月MPF人均賺逾2萬
港股反彈 上月MPF人均賺逾2萬
奈雪的茶5.25億購同業「樂樂茶」逾四成股權
奈雪的茶5.25億購同業「樂樂茶」逾四成股權
羚邦「不惜工本」谷入樽電影版 冀收千萬票房
羚邦「不惜工本」谷入樽電影版 冀收千萬票房
披露氣候新準則 會計師公會倡個別行業先行
披露氣候新準則 會計師公會倡個別行業先行
OPEC+拒增產 油價即升3% 「儲局傳聲筒」指美息或逾5厘 美股早段挫
OPEC+拒增產 油價即升3% 「儲局傳聲筒」指美息或逾5厘 美股早段挫
彭博：Tesla滬廠房擬減產兩成 內媒引消息否認
彭博：Tesla滬廠房擬減產兩成 內媒引消息否認
大摩轉軚看淡美股 料升勢無以為繼
大摩轉軚看淡美股 料升勢無以為繼
張兆聰：落後板塊尋寶 小注醫美股
張兆聰：落後板塊尋寶 小注醫美股
劉宇亮：內憂外患漸消 趁港股回落加倉
劉宇亮：內憂外患漸消 趁港股回落加倉
梁天卓：家境好的人生勝利機率
梁天卓：家境好的人生勝利機率
何民傑：買內地電非明智之舉
何民傑：買內地電非明智之舉
技術取勝：信義玻璃暫受制15元
技術取勝：信義玻璃暫受制15元
劉思明：人民幣強勢 利好港股有時
劉思明：人民幣強勢 利好港股有時
周顯：社會內捲 生活艱難
周顯：社會內捲 生活艱難
湯文亮：國家防疫政策功德圓滿
湯文亮：國家防疫政策功德圓滿
柏傲莊I月內交樓 涉774伙總值86億 入伙前14宗租賃 本地客預付一年租金17萬
柏傲莊I月內交樓 涉774伙總值86億 入伙前14宗租賃 本地客預付一年租金17萬
新盤取消交易連續三年突破400宗
新盤取消交易連續三年突破400宗
太古城殘裝遺產盤1070萬沽 43年升值千萬
太古城殘裝遺產盤1070萬沽 43年升值千萬
冠德苑額印鬆綁賣510萬 3年升近三成
冠德苑額印鬆綁賣510萬 3年升近三成
駱克道382號分拆招租 180呎短租萬元起
駱克道382號分拆招租 180呎短租萬元起