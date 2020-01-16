經濟

大摩上調恒指目標至21200點 潛在升幅9%

【明報專訊】投行大摩繼上月後再次調高港股及A股目標價，指內地多項正面發展，加上為重啟訂立明確路線後，可保證其增長，料至明年底MSCI中國指數的股本回報率（ROE）或從現時的9.4%上升至11.1%，因此上調中港指數目標價。該行將恒指基本情景目標價調高16.5%至21,200點，較昨日潛在升幅達8.6%；國指目標價更升逾兩成至7400點，潛在升幅逾10%。

大摩將中國股市評級上調至「增持」，料中資股會略為跑贏新興市場，主要因素包括內地加速放寬防疫措施、內地樓市回穩、行業監管步入尾聲，以及中美加強雙邊交流。不過大摩提醒，中國企業盈利壓力將持續至明年年初，經濟增長復蘇之路較崎嶇不平。該行解釋，考慮到市場將於中國快速重新開放的過度樂觀情緒，以及緩慢而曲折的放寬政策的失望情緒之間反覆交錯，市場波動性仍高，盈利壓力亦會持續至2023年首季。

洪灝：宜別人恐懼時貪婪

對冲基金思睿合伙人兼首席經濟學家洪灝就以《再見了，「清零」》發表報告，中國重啟方向已清晰可見，惟新冠病例將會激增，引發市場波動，應在「別人恐懼時貪婪」。他指出，內地多個城市已調整防控政策，不過將令確診個案持續上升，影響經濟活動。他認為，美元長期趨勢開始轉勢下行，恒指似乎從「史詩級的低迷中虎口」脫險，隨着中國重啟，病例急升時市民會選擇閉門不出，網購、外賣需求增加，互聯網平台公司應繼續跑贏大市。

相關字詞﹕國指 恒生指數 洪灝 MSCI中國指數 清零政策 大摩

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