分散投資 吸實物黃金ETF

徐志傑表示，美元作為首要儲備貨幣的地位一如以往穩固。新冠病毒疫情和俄烏戰爭帶來的環球不確定性和持久的經濟干擾，加之美聯儲採取激進的貨幣政策，在2022年鞏固了美元相對於其他成熟儲備貨幣，以及加密貨幣等較新選擇的優勢。由於沒有合適的替代品，美元在2022年上漲超過13%，而其他主要貨幣則出現了相若跌幅，美元在貨幣市場的需求可見一斑。

道富環球料金價明年反彈

今年的全球黃金需求再度受到關注，在美國以外地區尤甚。美國投資者向實物黃金ETF注入的資本最多，相當於83.7公噸，其次是英國47.6公噸、德國28.2公噸、法國9.5公噸和日本0.8公噸。地緣政治不穩定、高通脹和經濟不確定性，繼續支持歐洲和亞洲的黃金價格，這再次證明黃金作為全球財富保值工具和「終極貨幣」的潛在功能。今年黃金ETF投資需求不俗，雖然美國黃金ETF有淨流出，但歐洲及亞洲都有流入。而珠寶需求佔黃金生產達50%，印度需求亦回升，故有信心明年黃金需求仍維持。

在每個衰退期結束時，美元均會回落。然而，鑑於經濟衰退的擔憂揮之不去，對黃金的支持持續存在。

若預期美元在明年會出現調整，而美元在最近數次經濟衰退之後走弱，對黃金價格產生了積極影響，因為世界各地的投資者能夠以更便宜的價格購買黃金。在本地生產總值連續兩次負增長、地緣政治緊張局勢加劇，以及美聯儲和其他環球央行試圖透過激進加息，以打擊創下40多年高位的通脹之後，經濟衰退的可能性成為投資者的首要考慮因素。

買賣價差追蹤誤差較低

倘若美元繼續升值，則按照最近三次衰退中的類似方式配置黃金，在未來12、24或36個月將對投資者有利。雖然美元走強可能在短期內繼續成為黃金的利淡因素，但從長期來看，它可能有利於黃金，黃金在最近三次衰退後的歷史表現就是一項明證。儘管美元年初至今走強，但當前情况可能最終為黃金投資者，提供短期和長期的入市機會。投資者擔憂當地經濟的不確定性，以及為了應對增長放緩和高通脹而可能採取的貨幣和財政政策，黃金持倉作為潛在儲值手段，以及應對美元走強和本地貨幣走弱之多元化來源的吸引力因而提升。

若作為退休人士，當然可以用黃金作為分散投資選擇，實物黃金ETF透過被動ETF投資，平均開支比率較其他同類產品為低。實物黃金ETF（如SPDR黃金ETF，2840），屬低買賣價差和對黃金市場價格低追蹤誤差的長期低交易成本工具，提供具成本效益的方法獲得金條。但投資者需要注意的是，並非所有黃金ETF都能夠做到平等或只投資於金條，投資者應仔細審查持有量，以確定ETF投資組合中投資於實物黃金的比重。在比較只將一小部分資產投資於黃金的金礦ETF和黃金互惠基金時，情况尤其如此。

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[退休綢繆]