經濟
退休綢繆

財富管理

分散投資 吸實物黃金ETF

【明報專訊】黃金在歷年出現的高通脹時期取得良好表現。自1971年以來，通脹率超過5%的年份中，黃金價格均上漲逾20%。但今次會否神話破滅？道富環球投資黃金ETF專家徐志傑（Robin Tsui）接受電話專訪時表示，今年加息因素對黃金有壓力。但相對其他資產來說，黃金抗跌力已強。他展望2023年黃金價格會反彈，因為美息即將見頂，還預期下年第四季會減息，黃金在經濟衰退時起了作用。黃金亦是不少長者儲備之一，若不是儲備實金，黃金ETF也可以作為配置資產之一。

徐志傑表示，美元作為首要儲備貨幣的地位一如以往穩固。新冠病毒疫情和俄烏戰爭帶來的環球不確定性和持久的經濟干擾，加之美聯儲採取激進的貨幣政策，在2022年鞏固了美元相對於其他成熟儲備貨幣，以及加密貨幣等較新選擇的優勢。由於沒有合適的替代品，美元在2022年上漲超過13%，而其他主要貨幣則出現了相若跌幅，美元在貨幣市場的需求可見一斑。

道富環球料金價明年反彈

今年的全球黃金需求再度受到關注，在美國以外地區尤甚。美國投資者向實物黃金ETF注入的資本最多，相當於83.7公噸，其次是英國47.6公噸、德國28.2公噸、法國9.5公噸和日本0.8公噸。地緣政治不穩定、高通脹和經濟不確定性，繼續支持歐洲和亞洲的黃金價格，這再次證明黃金作為全球財富保值工具和「終極貨幣」的潛在功能。今年黃金ETF投資需求不俗，雖然美國黃金ETF有淨流出，但歐洲及亞洲都有流入。而珠寶需求佔黃金生產達50%，印度需求亦回升，故有信心明年黃金需求仍維持。

在每個衰退期結束時，美元均會回落。然而，鑑於經濟衰退的擔憂揮之不去，對黃金的支持持續存在。

若預期美元在明年會出現調整，而美元在最近數次經濟衰退之後走弱，對黃金價格產生了積極影響，因為世界各地的投資者能夠以更便宜的價格購買黃金。在本地生產總值連續兩次負增長、地緣政治緊張局勢加劇，以及美聯儲和其他環球央行試圖透過激進加息，以打擊創下40多年高位的通脹之後，經濟衰退的可能性成為投資者的首要考慮因素。

買賣價差追蹤誤差較低

倘若美元繼續升值，則按照最近三次衰退中的類似方式配置黃金，在未來12、24或36個月將對投資者有利。雖然美元走強可能在短期內繼續成為黃金的利淡因素，但從長期來看，它可能有利於黃金，黃金在最近三次衰退後的歷史表現就是一項明證。儘管美元年初至今走強，但當前情况可能最終為黃金投資者，提供短期和長期的入市機會。投資者擔憂當地經濟的不確定性，以及為了應對增長放緩和高通脹而可能採取的貨幣和財政政策，黃金持倉作為潛在儲值手段，以及應對美元走強和本地貨幣走弱之多元化來源的吸引力因而提升。

若作為退休人士，當然可以用黃金作為分散投資選擇，實物黃金ETF透過被動ETF投資，平均開支比率較其他同類產品為低。實物黃金ETF（如SPDR黃金ETF，2840），屬低買賣價差和對黃金市場價格低追蹤誤差的長期低交易成本工具，提供具成本效益的方法獲得金條。但投資者需要注意的是，並非所有黃金ETF都能夠做到平等或只投資於金條，投資者應仔細審查持有量，以確定ETF投資組合中投資於實物黃金的比重。在比較只將一小部分資產投資於黃金的金礦ETF和黃金互惠基金時，情况尤其如此。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
上美業聚通過上市聆訊
上美業聚通過上市聆訊
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增
Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增
ByBit再裁員兼重組業務
ByBit再裁員兼重組業務
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
李小加：港股經得起風浪
李小加：港股經得起風浪
貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股
貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
雲康冀提升診斷檢測服務比重
雲康冀提升診斷檢測服務比重
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金
李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪追落後 Call 13213
金子：比亞迪追落後 Call 13213
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
定存息高見5.1厘 須新資金
定存息高見5.1厘 須新資金
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
張玉峰：標普全球連續49年增派息
張玉峰：標普全球連續49年增派息
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
技術取勝：美蘭空港重上250天線
技術取勝：美蘭空港重上250天線
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
蔡金強：論投資心態的重要
蔡金強：論投資心態的重要
徐家健：能源危機下的貨幣政策
徐家健：能源危機下的貨幣政策
艾雲豪：印中股指虎步龍行
艾雲豪：印中股指虎步龍行
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
王弼：美股反彈浪似延續至年底
王弼：美股反彈浪似延續至年底
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
布少明：明年初或現小陽春
布少明：明年初或現小陽春
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
泓碧洋房享山海美景
泓碧洋房享山海美景
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低