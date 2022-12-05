宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低

明報記者 何嘉慧

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，宇晴軒第6座中層E室，實用面積484方呎，2房間隔，望內園泳池景及市景，原業主叫價888萬元，最終減價138萬元或15.5%，以750萬元成交，實呎15496元；原業主2014年12月以638萬元購入，持貨近8年，帳面獲利112萬元，單位期內升值18%。

2房減價16%後售750萬

歐陽振邦續稱，現階段業主心態偏弱，但暫時都「口硬心軟」，有票落訂或有機會大幅減價，出現價跌量升情况。

樓市回調，有投資者趁機入市收租。香港置業首席高級營業經理鄭桂鈺表示，何文田半新盤ONE HOMANTIN第3座低層G室，實用面積483方呎，2房間隔、望內園景，原叫價1300萬元，最終減價440萬元或34%，以860萬元連租約易手，實呎17805元。

ONE HOMANTIN 2房連約860萬易手

據悉，單位現租約為月租2.08萬元，料新買家可享租金回報約2.9厘；原業主2016年以1056.4萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕逾196萬元或約19%；若連使費計，料實蝕逾244.6萬元或23%。

荃灣老牌屋苑新近亦錄低價成交。中原地產副分區營業經理李建華表示，海濱花園第2座高層E室，實用面積419方呎，2房間隔，以474萬元易手，實呎11313元，做價重返2017年屋苑同類單位水平；不過，原業主於2008年2月以150萬元購入，持貨14年，帳面大賺324萬元或約2.2倍。

第一城2房405萬沽 返6年前價

美聯物業助理聯席董事翁凱傑表示，沙田第一城42座低層C室，實用面積304方呎，2房間隔。原業主叫價460萬元，減價55萬元或12%後，以405萬元易手，實呎13322元，重返2016年同類單位做價水平；原業主2017年420萬元購入，持貨5年，帳面蝕15萬元或3.6%，若連使費計，料實蝕逾35萬元或逾8%。

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