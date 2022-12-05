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2022年12月5日星期一
湯文亮 敢說反話
投資策略
漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
上美業聚通過上市聆訊
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增
ByBit再裁員兼重組業務
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
李小加：港股經得起風浪
貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
雲康冀提升診斷檢測服務比重
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金
環球經濟數據
金子：比亞迪追落後 Call 13213
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
定存息高見5.1厘 須新資金
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
張玉峰：標普全球連續49年增派息
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
技術取勝：美蘭空港重上250天線
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
蔡金強：論投資心態的重要
徐家健：能源危機下的貨幣政策
艾雲豪：印中股指虎步龍行
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
王弼：美股反彈浪似延續至年底
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
布少明：明年初或現小陽春
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
泓碧洋房享山海美景
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
分散投資 吸實物黃金ETF
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
【明報專訊】德國總理蕭茲與法國總統馬克龍分道揚鑣，蕭茲與12個德國企業家去北京見習主席，結果是滿載而歸，馬克龍兩公婆去美國見拜登，結果見完等於無見空手而回，點解會有咁大分別。
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漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
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