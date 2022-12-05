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溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險

【明報專訊】雖然上星期一（28日）恒指一度跌破17,000點，但及後表現凌厲，上周四（1日）早上恒指曾升至最高19,237點。與上周一的低點16,833點比較，短短幾日升幅達2404點，亦推升今輪反彈浪（由10月31日14,597點開始）的累計升幅至4640點。

我們早前曾指出，今輪股市上升主要受惠兩項利好因素，包括憧憬聯儲局放慢加息，以及內地放寬檢疫措施，隨着兩者均有好消息，配合中央支持內地樓市的力度超出預期，因而帶動港股揚升。以美國利率政策為例，聯儲局主席鮑威爾發表講話，市場視其言論較預期鴿派，強化了投資者對「聯儲局轉向交易」（Fed Pivot Trade）的炒作。

港股短期或再升 下季存挑戰

仔細分析的話，鮑威爾的講話內容其實與早前分別不大，但投資者針對其中兩點：1）當局可能由12月開始放慢加息步伐，及2）與房地產相關的通脹有機會於2023年緩和。投資者因此斷定，12月只會加息50點子，加息周期亦未必需要延長（即slower but may not be longer），自然利好投資氣氛。

另一方面，從近期市况可見，投資者對防疫措施的消息甚為敏感。隨着國家衞健委要求貫徹優化措施，並鼓勵長者接種疫苗，港股借勢上揚。及後廣州進一步調整防疫措施，公布解除多區的臨時管控，更令投資氣氛升溫。我們認為，由於內地疫情未完全受控，放寬防疫措施將難以一步到位，往後市况將受情緒上落而波動。

總括而言，港股一如我們預期展開反彈，雖然升勢較預期為快，但整體走勢符合預期。短期恒指有機會進一步向上，只是暫時難以判斷見頂水平，而基於累積升幅顯著，波動性亦必定高企。至於中線觀點則相對審慎，即年底前港股具憧憬但明年首季仍存挑戰，我們會於今個月稍後時間發表明年的市場展望。

今個星期我們會主力分享華潤置地（1109）。很多投資者希望了解我們對內房股的觀點，誠然近期政策對行業有刺激作用，但投資者應留意內地房地產業仍面對一定挑戰，主要因為新房銷售仍在收縮。

國家統計局公布，首10個月全國房地產開發投資11.39萬億元人民幣，按年下降8.8%；至於首10個月的商品房銷售額為10.88萬億元人民幣，下降26.1%。

房地產行業最終能否恢復要靠售樓情况好轉，從而帶動房企現金流轉正。為平衡風險及回報，建議投資者先關注財務穩健的國有企業開發商。

華潤置地首10個月累計合同銷售金額約2295億元人民幣，按年减少8.3%。雖然錄得跌幅，但數字明顯比同業理想，反映出集團的營運韌性。事實上，其在融資及買家信心方面均有壓倒性優勢，並有能力抓住行業洗牌的時機以捕捉併購機遇。而集團在住宅和商業上持續實現雙輪驅動，優勢比同業明顯，看好內房股的投資者，可於32.5元水平以下分段部署，初步目標為37元。為減投資風險，若較平均買入價下跌10%，或需考慮先行沽出止蝕。

春泉產業完成新收購 增收益率

另一隻介紹的股份是春泉產業信託（1426），集團於9月底發出公告，宣布完成收購中國惠州華貿天地的68%權益（一整棟7 層高購物商場，連同700個地下與50個地面停車位）。根據管理層表示，今次收購能豐富集團的物業組合，同時降低風險敞口，以及提升收益率；每單位分派及可分派收入總額將分別增加12.9%及13.2%。

除是次的新收購外，集團本身持有另外兩項物業，包括北京華貿中心1座、2座寫字樓，以及英國商業物業。後者在英國的84項物業，全數租給英國領先汽車服務經營公司Kwik-Fit（GB）Limited，因此出租率為100%。集團與其訂立了長期租約，除一份租約外，其餘租約均於2032年3月到期。目前，英國組合的每年合約租金收入約455萬英鎊。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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