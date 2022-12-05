定存息高見5.1厘 須新資金

明報記者 劉敬華

存款額及存款期是影響定存利率的兩大因素，理論上存款期愈長及存款額愈高，定存的年利率自然較高，因此最近各銀行推出的港元定存優惠中，逾4厘的選擇較集中於6個月以上的定存，部分12個月定存優惠的年利率可達5厘。以創興銀行為例，透過該行的網上銀行或流動理財渠道開立12個月定存，該行提供的「雲利率」可達5厘，最低存款額為5000元。又以富邦銀行為例，以全新資金開立12個月港元定存，可享特惠年利率5.1厘，但最低開戶金額要求為100萬元，並需於分行敍做。

創興存一年「雲利率」達5厘

至於3個月港元定存優惠，也不是沒有4厘以上的選擇，其中以創興的「雲利率」最吸引，3個月定存期年利率可達4.75厘，而以100萬元或以上新資金於富邦銀行敍做3個月定存，亦可提供4.6厘的優惠年利率，工銀亞洲的e時代及綜合客戶以5萬元以上，於周一至周五的辦公時間透過網上銀行或手機銀行開立3個月港元定期存款，也可享4.45厘的特惠年利率。

近年虛擬銀行為招攬存戶，亦有推出定存優惠，開立定存最低金額要求普遍較低，部分甚至可讓客戶免手續費提早提取定期存款，但要留意提早提取將不可獲定存優惠利率。以天星銀行為例，定存最低存款額為1000元，按其網頁提供的參考牌價，3個月定存年利率為4.3厘，6個月則為4.4厘，提前提取定存不設額外收費，但提前提取的定期存款將不可享定存利息，只會按存期內的活期存款基本年利率計算利息。

富融銀行定存 3個月可享4.18厘

又以富融銀行為例，該行的定期存款不設最低存款額，1元亦可開立，敍做3個月港元定存可享4.18厘年利率，6個月則為4.5厘，該行可讓每名客戶每個年度免費提前結清定期存款三次，但只適用於定存本金額200元或以上，超過三次後，該行則會向每筆提前結清的定存收取200元之定額手續費，至於提前結清之定期利息，將以定期結清當日之活期利率計算。

若嫌3個月也太長，部分銀行的1個月及2個月定存優惠年利率亦可逾3厘。以中銀香港為例，於該行經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元開立1個月「新資金特優定期存款」可享3.6厘的特惠年利率。至於創興銀行，則只需透過其網上銀行或流動理財開立2個月定存，便可獲3.85厘的「雲利率」，最低存款額僅5000元。

外幣定存優惠利率或逾10厘

除港元定存外，最近有銀行更提供逾10厘的外幣定存優惠，中銀香港是其中之一，在該行選用「綜合理財服務」的個人銀行客戶兌換1000元或以上的澳元、紐元、英鎊或加元，又或是該行私人財富及中銀理財客戶兌換1萬元人民幣或以上，經網上銀行或手機銀行開立7天「特優人民幣及外幣定期存優惠」定存可享11厘特惠年利率，而兌換1000美元開立7天「特優人民幣及外幣定期存優惠」定存，則可享6厘的特惠年利率。

信銀國際客戶以港元或美元兌換為人民幣，並開立一星期定存可享11厘特惠定存年利率，若以港元或美元兌換為英鎊， 並開立一星期定存更可享12厘特惠定存年利率，而此特惠外幣定存的最低存款額為1萬港元等值。

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