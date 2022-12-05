經濟
李澄幸 理財信箱

李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金

【明報專訊】讀者Raymond來信：本人Raymond，年齡70歲，妻子Lucille，年齡72歲，有一個女兒，已出嫁。家庭沒有負債，現在靠收租過活，須自己管理資產，考慮全退休後會在內地或新西蘭居住。本人想規劃一下退休後的生活，如何產生被動收入。若不在香港長居，如何管理物業比較穩妥，是否需出售物業。

筆者回覆：Raymond擁有市值約5000萬港元的物業，分別位處於香港、內地、澳門及新西蘭，而流動資產的總值則約400萬港元。換言之，總資產超過5000萬港元，假設每月開支維持不變，不計及通脹，相信可以足夠花費數十年。另外，現時每月租金收入近10萬元，足夠每月支出有餘。

從一般的角度看，理應沒有甚麼退休上的煩惱。不過，這也正正是現時很多擁有資產的退休人士的煩惱，擁有較豐厚的固定資產而流動資產較少，同時因年紀漸長而害怕缺乏精力打理物業的管理及維修事宜，部分更會考慮離開香港過退休生活，面對居住地不再單一等的一系列問題。

根據Raymond所提供資料，在某個程度上，離港退休是觸發一系列考慮源頭之一。首先，需留意的是香港是全球數一數二低稅的地區，如果有意離開香港到其他地方生活，必須留意是否有潛在的稅務考慮。理論上，內地和新西蘭都是實行全球徵稅制度，當然規則不盡相同，但一般受居住天數影響，加上稅務政策多變，故只能在此建議Raymond在決定退休居住地後，諮詢相關的專業人士，以釐清潛在的稅務影響，避免租金收入於除稅後失去預算，本來足夠生活支活卻在交稅後變得不足。

第二，除了稅務問題外，退休必須考慮是醫療問題，以內地為例，港人接受醫療服務時，通常會碰到費用較當地人昂貴，以及沒有常用藥物的問題。對於持有高資產人士來說，費用的金額可能不是問題，但前題是有足夠的現金去支付，故可能有需要進一步提高流動資產的比例，如果有合適的醫療及危疾保險則另當別論，故Raymond需要檢視自己的保險計劃，保額是否足夠及理賠是否有地域限制等等。綜合以上兩點，保留香港一個住所，可方便「四圍走」進行身分規劃，可能有助省稅兼方便回港看醫生等雜項事務。

第三，租金的好處是可以對抗通脹，但要平衡租務管理的麻煩。筆者的觀察是，很多退休人士即使明白到沽出物業後，再購買年金或派息基金，其實可以保持同等的退休生活兼少一點煩惱，但仍然勞心勞力管理物業。其中一個原因是想將這些資產傳承給後人，渴望有租收兼享有升值潛力，可以傳承更多財富給後人。不過，如果讀者女兒現時已經沒有時間管理，在遙遠的未來，她是否仍然希望管理呢？這個也是決定物業去或留的因素，但這屬於非經濟因素，卻又是很多高資產家庭面對的真實問題，建議家庭成員之間可以溝通一下。

結論而言，Raymond似乎並沒有迫切的退休煩惱，是希望做得更安心而已，上述的建議是希望協助梳理出要討論的問題，而以下是通用的資產配置意見供參考：由於固定資產和流動資產的比例非常不平均，在平衡打算離港退休下，可以考慮將固定資產和流動資產的比例調整至50/50，從固定資產釋放出的資金，可以考慮配置於定期存款和股債混合基金，好處是有更充足的流動性及更彈性的財富傳承安排。最後，建議梳理出最關心的問題後，進一步諮詢相關的專業人士。

CFP認可財務策劃師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[李澄幸 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
上美業聚通過上市聆訊
上美業聚通過上市聆訊
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增
Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增
ByBit再裁員兼重組業務
ByBit再裁員兼重組業務
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
李小加：港股經得起風浪
李小加：港股經得起風浪
貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股
貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
雲康冀提升診斷檢測服務比重
雲康冀提升診斷檢測服務比重
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪追落後 Call 13213
金子：比亞迪追落後 Call 13213
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
定存息高見5.1厘 須新資金
定存息高見5.1厘 須新資金
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
張玉峰：標普全球連續49年增派息
張玉峰：標普全球連續49年增派息
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
技術取勝：美蘭空港重上250天線
技術取勝：美蘭空港重上250天線
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
蔡金強：論投資心態的重要
蔡金強：論投資心態的重要
徐家健：能源危機下的貨幣政策
徐家健：能源危機下的貨幣政策
艾雲豪：印中股指虎步龍行
艾雲豪：印中股指虎步龍行
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
王弼：美股反彈浪似延續至年底
王弼：美股反彈浪似延續至年底
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
布少明：明年初或現小陽春
布少明：明年初或現小陽春
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
泓碧洋房享山海美景
泓碧洋房享山海美景
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
分散投資 吸實物黃金ETF
分散投資 吸實物黃金ETF