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未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳

【明報專訊】以往提到「碳中和」，大多數人都會想到植樹，但其實要單靠種植大樹來達到碳中和，實在非常困難，因此，「碳捕獲、封存與利用」（CCSU）技術才愈來愈受重視。有本地初創公司就研發出一種CCSU裝置，可以利用樹脂微粒來吸收二氧化碳，方便易用之餘，效率遠勝植樹，亦毋須那麼多面積，希望游說商場和工廠、發電廠、垃圾焚化場等使用。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗、林靄怡

澤浩高純金屬有限公司共同創辦人鄭逸豪（圖）表示，他和另一名共同創辦人黃玉春分別從事污水處理等環保工程約20年和30年，不論電鍍廠、稀土處理廠還是電池回收廠等，他們都合作過。他們發覺，不論是想從污水中過濾出有害物質，還是想回收有價值的物質（例如多種稀土金屬或者鈷等），其實都可以使用同一種技術方案。

簡單來說，就是針對想要分離的物質，採用經過特別加工的樹脂微粒來吸附它們，原理稱為「離子交換」技術；當然，之後需要提純等。這種技術方案近年已廣泛應用於食品、飲料、冶金、金屬加工、化工及石化、製藥、製糖和甜味劑、地下水和飲用水、半導體等衆多行業。

每日可淨吸收3.281公斤二氧化碳

他們亦發現，可以使用這種技術方案從空氣中吸走部分二氧化碳，達到減碳效果。更重要的是，這種方案的成本效益遠勝植樹，所需的空間也小得多。根據他們的計算，16公升的特製樹脂微粒每日（24小時）可以吸收4.559公斤的二氧化碳。有關裝置每日只會耗電1.8kWh，主要是要開動氣泵，不斷將新的空氣抽入裝置內通過樹脂微粒。

以一個比較中肯的數據，周邊地區的電力公司生產每度電大約會排放0.71公斤的二氧化碳（這假設電力公司同時使用天然氣和燒煤來發電）。有關裝置每日可以淨吸收大約3.281公斤的二氧化碳（4.559 - 1.8×0.71 = 3.281）。根據《香港建築物（商業、住宅或公共用途）的溫室氣體排放及減除的審計和報告指引》的計算方法，一棵可以生長到至少5米高的樹木，平均每年可以吸收大約23公斤的二氧化碳，即平均每日吸收約0.063公斤二氧化碳。

生成碳酸水 兩種方法處理

鄭逸豪解釋，樹脂微粒體積小，但每日能夠吸收較多二氧化碳，其中一個原因是該公司的方案採用每日吸附和卸下循環幾次的設計。樹脂微粒雖然是親二氧化碳，卻具疏水性。每當樹脂微粒吸收二氧化碳達到飽和狀態時，該裝置會自動將內部的濕度提高。這可以令樹脂微粒已吸收的二氧化碳重新釋放出來，同時溶解於水中成為碳酸水，流到裝置下方的水缸中。而那些樹脂微粒卸下「重載」之後，又可以重新吸收二氧化碳。這樣24小時循環數次，便可以將吸附二氧化碳的功能用到盡。

至於那些碳酸水，鄭逸豪表示，可以有兩種處理方法，第一是作為土壤改良劑的成分之一（土壤改良劑是用來調節土壤的酸鹼度和品質），但只可以佔小部分。第二是用鈣或鎂處理，將之製成碳酸鈣或碳酸鎂，都在工業和醫藥上有多種用途，也可以用作食品添加劑或防潮劑。

入圍第五屆初創飛昇計劃

該公司月前已造出一部原型，並包裝成藝術品般，稱為「未來之樹」。在香港工業總會轄下香港初創企業協會舉辦的「第五屆初創飛昇計劃」中，該公司是14家入圍初創公司之一，所以得以參加該計劃早前安排的配對日，與地產發展商和商場的管理層會面。

不過，暫時未有商場落單購買未來之樹，鄭逸豪表示，未來之樹的外觀並非固定不變，公司已有心理準備，很可能每個企業客戶都會要求有不同的外觀設計，以配合其設施和形象等。現正和一個地產集團屬下的商場商討合作，商場提出，不希望未來之樹配備水缸，希望釋放二氧化碳到水中成為碳酸水的過程交回該公司處理，不在商場內進行。

鄭逸豪表示，可以提供多個體積較大的樹脂微粒容器給商場，讓商場的職員每日更換一次。然後，該公司每隔幾日上門收集一次，運回公司處理即可。現時，未來之樹已有一個簡單的手機App，可以顯示其運作數據，並會再改進。

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