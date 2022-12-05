雲康冀提升診斷檢測服務比重

目前約3600醫院使用服務

林穎嘉指出，雲康旗下透過自建實驗室，為周邊醫療機構提供支援的診斷外包服務，佔收入約40%比重。目前有約3600間醫院使用其服務，覆蓋逾2000項檢測項目，服務地域遍及華東、四川及重慶，以及華南三個大地區。

至於替質素較好的醫院實驗室，提升檢測水平的醫聯體診斷檢測服務，他說：「隨着規模擴大，年內有望佔收入逾50%比重。集團服務的醫聯體數目已由2021年底的275個，增至今年第三季的385個，料今年全年邁向400個，到明年再增加，有望成為未來的增長動力。」參與的醫院不用付出太多額外成本，便可借助雲康的支援去提升檢測量及服務，集團從中和醫院分成。該業務目前會針對腫瘤、感染類及生殖健康三大症提供1000至1200項檢測項目。

在新冠疫情爆發前，林穎嘉稱，雲康每年最少向4000萬至5000萬人次提供服務。疫情爆發後則壓抑了常規檢測的需求，他預計在疫情過後常規檢測的需求會回復，建基於集團為非醫療機構提供的診斷檢測服務的基礎，他相信，這會促進與醫聯體合作的醫院伙伴關係作更快擴張。

展望將來，林穎嘉說，雲康擬增加實驗室及服務醫聯體的數目，亦擬將服務地區範圍由目前三大區，向湖南、湖北、雲南甚至安徽等省份擴展。他們亦會尋求新技術及持續尋求數碼化，去提升服務及效率，甚至在併購及與伙伴合作持開放態度。當中其會借助香港上市平台，尋求與外國技術及專家對接。隨着業務規模擴大，加上提升營運效率，他相信毛利率會在47.2%的基礎上進一步提升。