騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰

蔡毅海表示，騰訊雲在香港及澳門的業務增長非常理想，於過去3年的複合年均增長率（CAGR）錄得高雙位數增長。蔡毅海續稱，香港正邁向全面數碼化，騰訊雲曾為周大福（1929）建構智慧零售工具「雲商365」，打通線上線下銷售渠道；也為富融銀行提供「認識你的客戶」的解決方案，該行每年預計節省逾200萬元。

展望後疫情年代，蔡毅海相信市場將不會「一刀切」重返實體而捨棄線上活動， 認為未來仍會「雙線並行」；疊加對內地通關的憧憬，預期對客戶拓展大灣區市場有正面影響，繼續看好雲市場發展。他續稱，公司將持續擴展團隊，惟未有透露實際情况。

稱「大灣區青年就業計劃」成效不俗

蔡毅海表示，目前尋覓適合的人才富有挑戰，公司期望尋求語言能力高的複合型人才（即各個方面都有一定能力），若難以從外間尋找只好自己培養。騰訊亦有參加「大灣區青年就業計劃」，透過計劃吸引年輕人加入並安排在深圳工作18個月，形容在文化、知識、語言等各方面的成效不俗。

騰訊（0700）日前舉辦年度旗艦峰會，預料Web 3.0將成為下一波雲端技術浪潮。蔡毅海認為，憑藉騰訊雲於雲端技術領域的知識，加上在遊戲、音視頻解決方案領域所累積的經驗，相信能為企業在Web 3.0時代下拓展業務提供基礎。