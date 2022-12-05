經濟

極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場

【明報專訊】從事引入、研發和生產綜合眼科護理醫藥產品的極目生物創始人兼首席執行官胡海迪指出，作為本地企業目標是希望在香港上市，但目前未到時候，冀於上市接受市場監管前，再引入多一輪融資；未來會持續尋求更多利好技術，和進行自主研發的基因實驗，以建立結合醫療和電商概念的商業模式，並正拓展新加坡和澳洲市場。

擬上市前引入多一輪融資

極目生物成立於2018年，主要從事綜合眼科治療、護理藥物及技術研發，旗下研發項目針對多類型眼科問題，其中包括青光眼、黃班水腫以致近視及乾眼症等等，集團目前主要於中國和香港銷售。胡海迪表示，公司面向華人市場的原因，是他們最重視眼睛的健康和護理，產品更涵蓋不同年齡層客戶。

他指出過去融資達1.5億美元，所得資金有一半花費在研發方面，當中治療青光眼的技術希望在一至兩年內，可進行臨床第三期實驗。據了解，公司的投資方包括南豐集團、騰訊（0700）、新世界（0017）鄭志剛家族、恒隆集團（0010）陳啟宗家族晨興基金等。

胡海迪認為，公司業務要多元化，包括投資和將學術研究產品化、引入其他地方如美國的產品，以及進行自主研究等三方面。他指出的11個項目中，已有三分之一處於準備上市或已經上市階段，當中有兩款產品在今年年尾先後推出，包括暫時面向企業客的乾眼治療儀器「iTears」，以及面向消費者市場、用作清潔眼瞼的「睦之研」。

他以iTears為例，這是自美國引入的產品，不含藥物成分和依靠震動指定鼻樑位置，刺激人體自行分泌淚水，可解決乾眼症狀問題，暫時向客戶定價4位數字。他指出，產品將來有機會在零售市場銷售，因當中的技術並不用醫生處方，但目前先與醫院、診所或視光師合作和銷售，預計上述兩個在港銷售的產品有望於一至兩年內獲利。

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