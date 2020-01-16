邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3

【明報專訊】遠東發展（0035）目前手上待售發展項目貨值約600億元，集團主席邱達昌表示，當中香港樓盤攤佔100億元，他冀將來伺機在港增加土地儲備，令來自香港可銷售貨值提高至200億元，佔整體待售項目比例提升至佔三分之一。同時，較早前英國市場出現波動及鎊匯受壓，他強調未有影響到當地發展，反而部署向伯明翰擴張及物色機會。此外，海外酒店業務收益亦見理想，在港酒店業務則正待復蘇。
明報記者 陳偉燊
料港樓價或再跌5%至10%
邱達昌指出，香港近期樓價比高峰期下跌15%至20%，不排除之後會再跌5%至10%，相信就算高價樓也不能免跌，但他表示：「政府不應該因為跌市而縮減供應，就算集團也受影響，料明年底香港樓市會好轉。」他說，遠展會視乎成本及機會增大在港土儲，令在港可售貨源倍增至200億元，並提升至佔整體可售項目價值的三分之一。同時，由於集團旗下豐樂圍等項目長期未啟動亦成本較低，料有助帶動毛利率提高。
執行董事兼董事總經理孔祥達補充，集團冀地產發展業務毛利率保持在30%或以上。在英國市場方面，他稱目前有意在倫敦及曼徹斯特之外，到伯明翰物色新發展機會。
物色滬英港酒店改造為「Dao」系列
至於在澳洲賭場公司Star Entertainment投資方面，孔祥達稱，該公司已根據當局要求去整改，料完成後，加上該賭場手上持有的發展項目有價，旗下停車場可望賺取收入，料可分拆釋放價值。另位於澳洲的按揭公司BC Investment已將來亦有潛力分拆上市。
隨着海外通關，遠展在海外酒店業務即使面對成本上升，表現也在復蘇中，孔祥達指出，平均每間可供出租客房收入（RevPAR）較前升逾三成。執行董事邱詠筠表示，集團推出新公寓式酒店品牌「Dao by Dorsett」配合疫情後旅遊模式改變，並正物色在上海、英國及香港改造部分酒店為「Dao」系列。在港酒店方面，自放寬入境限制並推出「0+3」措施後，她見多了內地及海外過境客和外傭入住，入住率達七成。旅客入住酒店晚數亦比疫情前拉長25%。