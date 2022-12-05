經濟
新股巡禮

濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高

【明報專訊】近期新股市場熱鬧非常，但若以集資額計，大部分新股規模都不大（見圖1），但集資額多寡與上市後股價表現的關連因素較低，規模較小的新股或受供求因素影響，上市後股價波動會更大。集資僅1億多元的濠暻科技（2440），從事物聯網應用及數據傳送，坐享5G世代剛步進收成期的時機，近年盈收保持理想增長，2019年至2021年純利複合年增長率達41%。

撰文：旻晞

臨近年尾，又碰上大市氣氛改善，新股市場自然熱鬧起來。計及今天中午前，市場上便有七家新股同時招股。以集資額計，焦點自然集中於上周本欄提及的陽光保險（6963），以行業計，來自「新經濟」的花房集團（3611）亦值得留意，作為國內第二大網上直播娛樂平台，坐擁逾4億戶註冊用戶。不過亦不代表濠暻相對失色。事實上按截至上周四止市場數據，論孖展認購反應，濠暻公開發售部分已獲逾7倍超購倍數，為同期招股新股中反應較佳者。

獲基石投資者參與認購

濠暻是次集資1.18億元，今日中午截止認購，將於下周四掛牌，保薦人為中國平安資本。集資額不多，但卻有基石投資者參與認購，分別是安吉開澤及安吉吉澤，同屬國城實業旗下私人投資基金，以中間價計，合共認購6321萬元，已佔是次發售股數的58%（未計超額配股權行使），單按街貨貨源較少來說，或對上市後股價表現有利。

集團從事物聯網應用的數據傳輸及處理服務、通訊設備供應。主要是為客戶提供嵌入通信設備進行數據傳送，並通過部署集中數據平台，即通用物聯網平台進行數據處理；軟件服務則按客戶需求提供定制化集中數據平台以進行數據處理，並按此向客戶徵收服務費。

簡單來說，便是替客戶處理涉及物聯網的數據送過程所需要的軟件、硬件及解決方案。主要涉及物聯網價值鏈的中游、屬物聯網解決方案的基礎設施。

2020年起，濠暻亦開始為客戶提供5G專網服務。截至最後可行日期，集團已完成合共98個物聯網應用數據傳輸及處理服務項目，當中18個項目為5G專網服務項目。

有留意中資電訊股的投資者，都不難發現5G的前期投資高峰期或已過，三大電訊商來自建基於互聯網/5G的服務收入已成為增長亮點。根據弗若斯沙利文資料，中國5G專網市場自2020年起已成為新興行業分部，預期今年至2026年將大幅增長，2026年市場規模達2361億元（人民幣，下同）。

目前集團有46%毛利來自5G業務（今年首5個月數據），諷刺是毛利雖上升，但來自5G業務的毛利率卻下跌，且一直低於非5G業務，主要是5G通訊設備銷售提升，其毛利率低於5G專網服務，因而拖累5G整體業務毛利率；另一方面，5G技術產品成本通常高於技術已相當成熟的非5G產品，也導致目前5G業務毛利率較低。但隨着相關市場規模加大，將帶來成本優化，集團指將致力專注5G業務。

須開拓新客源分散風險

往績計，集團盈收保持較快增長，2019年至2021年純利複合年增長率達41%，作為通訊行業參與者，面對疫情及經濟周期波動表現出較佳的防守力。不過須留意是，中美關係緊張或對集團目前於美國及俄羅斯的業務構成潛在影響。今年首五個月集團分別有3%及4.9%收入來自俄羅斯及美國。

另外，集團客戶集中度較高，如今年首五個月集團五大客戶佔總收入比高達91.5%，如何分散風險，開拓新客源成為集團今後發展的焦點之一。

是次集資用途，近五成用於改良5G專網服務、15.7%用於研發工業級WLAN等。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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