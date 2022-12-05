經濟
封面故事

貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股

【明報專訊】貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）（圖）預測，美國聯儲局明年仍會繼續加息壓抑通脹，不利當地經濟增長，故該行現予美股低配評級，作為比較，予中國股市中性評級，認為要觀望內地放寬防疫的事態發展。他又估計，明年全球投資市場會像今年般大幅波動，建議密切留意市况適時調整投資組合。

貝萊德龐文博指出，全球現已出現有意義及根本性的轉變，原因是大多數國家通脹升溫，而且高通脹還會持續一段長時間，有關央行需要收緊貨幣政策應對，這會為金融市場帶來結構性的波動，該行的投資組合也需要轉變以適應此新環境。

龐文博解釋，在2008年金融海嘯後，環球央行曾大幅印鈔救市，在資金氾濫的情况下，跟着10多年幾乎所有資產均出現牛市，但隨着央行今年以來大幅收水，上述情况已成為歷史，未來需要做的是：（1）更慎重決定是否投資某一資產、即某些資產根本已不宜沾手；（2）一定要更靈活地調動投資組合，原因是像今年一樣的波動市况在未來仍會持續，也就是說，應該更頻繁地適時買賣，以適應不同資產價格將會更加波動的新環境。

歐美經濟放緩 股市難有表現

貝萊德智庫近日發表《2023年全球展望──新的投資指南（2023 Global outlook, a new investment playbook）》，提到此報告的重點，龐文博表示，該行對明年全球投資展望更為審慎及保守，相信會踏入更低經濟增長階段，當中，歐洲可能出現衰退，美國也會接近零增長，情况可能比市場現時普遍預期更差，因此，目前該行亦低配歐洲及美國股市。

雖然貝萊德智庫目前低配歐美股市，但該行現時對日本、中國及亞洲（日本除外）股市持中性評級，當中，龐文博認為，內地近日放寬防疫政策，屬於非常重要的轉變，該行現正觀望政策能否順利落實、經濟能否盡早復常。

貝萊德智庫現時亦看好美國信貸市場，原因是認為當地經濟不會急速下滑，即使出現衰退亦屬短暫而溫和，處於投資級別（investment grade）、有質素的信貸違約風險可控，值得投資。作為比較，該行現時低配美國政府長年期國債，認為有關債息將會向上，即債價將會下跌，龐文博表示：「政府債券已不像過去10年般吸引，這是一個重大的轉變，在構建投資組合時必須考慮這點。」

歐美通脹難回至2% 須與通脹共存

另外，龐文博認為，投資者明年需要繼續學習如何與通脹共存（live with inflation）。他解釋，包括美國聯儲局在內的環球主要央行，均明白由於人口老化導致勞動參與率下降（見圖1）等因素、當地通脹已難以回落至2020年疫情爆發前過去10年、平均低於2%的水平，央行若真的要把通脹壓回2%的話，需要繼續大幅加息，由此所帶來的經濟大幅收縮、失業及社會痛苦屬無法承受（見圖2），因此央行將會接受較以往高的通脹，換言之，2%的通脹率已經成為過去。

綜合上述分析，龐文博總結，貝萊德智庫在明年比較看好亞洲股市，並且認為可以在投資組合中加入美國投資級別債券，同時會密切因應市場變化適時調整組合。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕與通脹共存 美國投資級別債券 亞洲股市 貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博

上 / 下一篇新聞

漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
上美業聚通過上市聆訊
上美業聚通過上市聆訊
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增
Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增
ByBit再裁員兼重組業務
ByBit再裁員兼重組業務
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
李小加：港股經得起風浪
李小加：港股經得起風浪
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
雲康冀提升診斷檢測服務比重
雲康冀提升診斷檢測服務比重
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金
李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪追落後 Call 13213
金子：比亞迪追落後 Call 13213
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
定存息高見5.1厘 須新資金
定存息高見5.1厘 須新資金
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
張玉峰：標普全球連續49年增派息
張玉峰：標普全球連續49年增派息
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
技術取勝：美蘭空港重上250天線
技術取勝：美蘭空港重上250天線
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
蔡金強：論投資心態的重要
蔡金強：論投資心態的重要
徐家健：能源危機下的貨幣政策
徐家健：能源危機下的貨幣政策
艾雲豪：印中股指虎步龍行
艾雲豪：印中股指虎步龍行
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
王弼：美股反彈浪似延續至年底
王弼：美股反彈浪似延續至年底
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
布少明：明年初或現小陽春
布少明：明年初或現小陽春
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
泓碧洋房享山海美景
泓碧洋房享山海美景
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
分散投資 吸實物黃金ETF
分散投資 吸實物黃金ETF