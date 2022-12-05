經濟

Miele：疫下消費者對清潔煮食電器需求增

【明報專訊】德國高檔家電品牌Miele攻港25年，品牌從洗衣機起家，至今專注於生產廚房、洗護及吸塵機等家用電器，同時將新科技引入產品，為生活增添一份方便。Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤受訪時指出，疫情期間消費者對清潔及煮食相關的電器需求大增，惟受全球船運及半導體短缺所影響，洗碗機訂貨曾最長需時9個月，洗衣機亦要等候3個月，至今才回復正常。未來將繼續在港推廣品牌的DNA，堅守20年的耐用承諾。

洗碗機訂貨曾最長需時9個月

林祖勤解釋，疫情期間更多時間留在家中，消費者初期更關注洗衣機、洗碗碟機等家電的清潔能力，其後更多時間在家煮食，對廚房家電的需求更高，未必留到搬家時才添置新家電，令蒸爐等廚房家電亦大受歡迎。同時，Miele過去致力與用戶互動，包括舉行多個烹飪班，教授用戶使用旗下產品，惟疫情期間實體活動有所限制。

林祖勤表示，品牌重視售後服務，通過「軟銷」與客戶維持良好關係，實體活動受限之下，品牌即改以直播形式示範烹飪，9個月內已有100萬次觀看。

實體店仍重要 擬明年九龍區開新零售點

他續稱，疫情期間Miele積極發展網購業務，家電以外亦可訂購各項配件及消耗品，培養消費者網上購物的習慣。網購業務在疫情初期增長十分強勁，不過香港居住環境比較特別，對比起英國家電行業有一半收入來自網購，香港外出購物已是一項活動，消費者亦樂在其中，因此疫情穩定時線下業務表現亦有所改善，實體店仍佔重要地位，品牌已計劃明年在九龍區開設新零售點。

林祖勤指出，家電行業在過去兩年多的需求大於供應，惟今年第二至三季環球經濟面對明顯挑戰，相信將是明年各行各業共同面對的問題。雖然行業需求相對穩定，但消費者或改買較廉宜的產品，而品牌定價較高檔，短期將有一些陣痛，但會多做消費者教育，推廣可持續發展的重要性，購買家電後可通過「慳水、慳電」降低成本，同時吸引重視綠色生活的買家。他強調，經濟周期有高有低，雖然面對挑戰但相信品質可超越時間。

料B2B業務2024至25年較艱難

Miele除了零售以外，B2B業務同是重要一環，包括與發展商合作，各大樓盤亦見其產品。林祖勤表示，樓市周期相對滯後，相關影響或在2024年至2025年陸續浮現，屆時B2B業務會較為艱難。

上 / 下一篇新聞

漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
掌舵人石漢基：賣書盈利比例不足10%
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
12月首周末新盤沽15伙 朗譽佔10伙
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
世宙2房跌穿600萬 4年來首見
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
外區客5.33萬租朗濤3房連車位
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
Hailstone Labs：港政策實際落地少 難推進虛擬資產發展
上美業聚通過上市聆訊
上美業聚通過上市聆訊
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
內地料經濟重啟 分析：明年至少增長5%
ByBit再裁員兼重組業務
ByBit再裁員兼重組業務
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
北大林毅夫：內循環發力 中國明年GDP增6%
李小加：港股經得起風浪
李小加：港股經得起風浪
貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股
貝萊德龐文博：明年看好亞股多於美股
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
濠暻科技街貨少 盈利增長佳 具物聯網5G概念 客戶集中度過高
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
邱達昌：遠展待售發展項目值600億 伺機在港增土儲 冀佔比提升至1/3
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
淡出有線日常運作 邱：將來或投資報紙
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
極目生物：冀在港上市 正拓星澳市場
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
騰訊雲：集中投放自研產品 不打價格戰
雲康冀提升診斷檢測服務比重
雲康冀提升診斷檢測服務比重
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
未來之樹減碳勝真樹 港初創研人工裝置吸二氧化碳
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
碳捕獲封存利用設備 適合排放源頭安裝
李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金
李澄幸：擁5000萬物業 宜分配至定存股債基金
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪追落後 Call 13213
金子：比亞迪追落後 Call 13213
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：SaaS股具重生概念 中長線看好
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
張兆聰：美長債TLT潛在回報豐
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
伍禮賢：大快活派息慷慨 業績有望改善
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
潘啓才：強積金實施廿載得個桔
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
謝偉銓：加強巡查劏房 糾正違規情况
定存息高見5.1厘 須新資金
定存息高見5.1厘 須新資金
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
沈永年：發展商驅趕驗樓師 可改拍攝取證
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
陸振輝：可以無榮華富貴 不能沒有快樂
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
林嘉文：美元大跌 日圓有望延續升勢
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
溫傑：內房選潤地 平衡回報與風險
張玉峰：標普全球連續49年增派息
張玉峰：標普全球連續49年增派息
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
人幣做好 港股升破頭肩底頸線
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
陸振球：施政須平衡 忌過猶不及
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
林少陽：港股或重現歷時較長牛市
技術取勝：美蘭空港重上250天線
技術取勝：美蘭空港重上250天線
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
李聲揚：股市大跌後反彈 與估值有關
蔡金強：論投資心態的重要
蔡金強：論投資心態的重要
徐家健：能源危機下的貨幣政策
徐家健：能源危機下的貨幣政策
艾雲豪：印中股指虎步龍行
艾雲豪：印中股指虎步龍行
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
李順威：分析鮑威爾對通脹睇法
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
劉思明：風險胃納改善 阿里健康投機買
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
何啟聰：內地逐步解封 美團牛63464
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
瑞銀亞洲：上試300元關 騰訊牛63611
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
摩根大通亞洲：短線或發力 納指購10627
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
周顯：撈底買加密貨幣 輸死未天光
王弼：美股反彈浪似延續至年底
王弼：美股反彈浪似延續至年底
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
曾淵滄：追買內房有風險 科網股具潛質
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
湯文亮：降通脹法案與逆周期措施
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
陳永傑：美聯儲鷹鴿爭鋒
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
廖偉強：壞消息已消化 不用恐慌
布少明：明年初或現小陽春
布少明：明年初或現小陽春
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
馬泰陽：樓價跌未帶動交投
泓碧洋房享山海美景
泓碧洋房享山海美景
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
宇晴軒均呎1.62萬 逾兩年新低
分散投資 吸實物黃金ETF
分散投資 吸實物黃金ETF