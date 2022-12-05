星展數字交易所或進軍香港 稱擴張須具商業意義 可借助星經驗

明報記者 蔡穎霖

【新加坡系列報道之一】

林銘發表示，因應目前持續波動的市况，投資者紛紛尋求安全港來交易及存儲其虛擬資產，相信DDEx作為有銀行背景的交易平台，加上更廣泛的虛擬資產生態系統，將會受惠。他指出，有見市場轉趨向監管良好的數字交易平台，儘管行業目前仍處於早期階段，但繼續相信這項服務的長期潛力。

不少市場變「孤立」 要求外企投資更多基建

港府近月釋出對虛擬資產的開放態度，並考慮批准散戶買賣。林銘發相信，此舉將帶來機遇。問及會否進軍香港市場，他笑稱：「如果香港歡迎我，我很樂意。」惟從橫向發展（landscape wise）的角度而言，林銘發表示，倘若DDEx研究擴展到其他市場，須視乎當地客戶的實際需要，以及了解相關部門的監管框架，形容產品進入一個新市場既不廉宜又不容易，認為擴張計劃須具有商業意義。

林銘發指出，在目前發展虛擬資產的路上，不少市場似乎變得孤立（silo），例如要求外資企業進駐時，須建構更多境內基建，期望盡可能保護境內投資者；因此DDEx正嘗試了解不同地區的監管要求。不過，他認為，DDEx擁有「實戰經驗」，已經知道如何利用在新加坡的發展經歷，將其擴展到不同市場。

近年新加坡開始收緊對虛擬資產的規管，不少交易平台轉至迪拜。林銘發認為，監管嚴謹與否屬於主觀概念，但相信市場的交易平台將會選擇一個能夠得到認可和信譽，以能夠成功開展業務的地方。對DDEx而言，產品適用性、客戶適用性、打擊洗錢、認識你的客戶等因素，則是監管機構最關心的問題。

平台連環爆煲 料政府推更多法規

林銘發續稱，DDEx作為有銀行背景的交易平台，一直把自己置於更高的道德義務，以應對市場競爭及監管框架。隨着近月LUNA及FTX等連環爆煲事件，將幣市進一步推至「冰河時期」，他相信政府必然會有更多的法規出台，但認為DDEx已經處於一個非常好的位置。

雖說幣圈近月陷入寒冬，林銘發引述該行數據表示，經過LUNA崩盤事件後，市場信心實際上有所回升。資料顯示，截至今年6月底止，DDEx的交易總數量為今年4月的逾兩倍，當中90%以上屬於「買入」；客戶數量亦增長10%，惟未有公布實際數字。