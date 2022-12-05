外區客5.33萬租朗濤3房連車位

另外，啟德租賃市場交投暢旺。美聯分行首席高級營業經理黃家樂表示，啟德一號（II）5座中層G室，實用面積799方呎，3房1套連儲物房間隔，獲外區客以月租2.82萬元承租，實用呎租約35.3元。業主2019年1月1700萬元購入，租金回報約2厘。

啟德一號3房月租2.8萬 呎租35元

黃家樂又稱，同區OASIS KAI TAK有「2房半」單位剛獲承租，位於2座中層D室，實用面積557方呎，2房連多用途房間隔（簡稱「2房半」），以月租2.3萬元租出，實用呎租約41.3元。業主2018年1月以約1152.3萬元購入，租金回報約2.4厘。

凱滙3房呎租36元 回報不足2厘

此外，同位於東九龍的觀塘凱滙，再錄租賃成交。香港置業分行高級營業經理吳仁傑表示，凱滙5座高層H室，實用面積722方呎，3房1套間隔，外區客以月租2.6萬元承租，實用呎租約36元。業主2019年4月約1601.3萬元一手購入，租金回報約1.9厘。

[香港地產]