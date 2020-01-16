世宙2房跌穿600萬 4年來首見

SAVANNAH一房690萬沽 同類新低

將軍澳再錄二手低價成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳SAVANNAH本月首宗二手成交，位於3A座中層E室，實用面積392方呎，1房間隔，望園景，以690萬元成交，見屋苑同類二手新低，實呎17,602元。原業主2016年5月483萬元購入，持貨約6年半，帳面獲利207萬元或43%。

將中3房「移民盤」 業主實蝕一成沽

再有業主急於移民下不惜蝕讓離場。中原分行經理黃仕斌稱，將軍澳中心6座高層G室，實用面積690方呎，3房1套望山景，以938萬元易手，實呎13,594元。原業主2019年12月1000萬元買入，持貨剛滿3年，因即將移民故額印鬆綁後即沽貨，帳面蝕62萬元或6%，料連使費實蝕逾120萬元或逾一成離場。

十大屋苑12月首周末9宗 6屋苑零成交

踏入12月，十大屋苑首個周末兩日交投仍未見大幅反彈。中原地產統計指，十大屋苑過去周末兩日錄9宗成交，較前周末增2宗或28.6%，其中鰂魚涌太古城、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及紅磡黃埔花園錄得買賣，惟仍有6個屋苑零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場缺乏利好消息，買家靜候新政策，置業態度審慎，而各區睇樓氣氛近日已回升，證明市場購買力仍在，惟買家只對減價盤有興趣，叫價需與樓價高峰位約兩成減幅，才獲買家洽購。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，踏入今年最後一個月，雖然樓價跌勢尚未喘定，準買家入市態度仍然審慎，惟近日股市回升，買家信心回穩，利好樓市承接，並集中以低市價「平盤」為入市目標，帶動周末二手成交量回升。

[香港地產]