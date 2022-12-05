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漢榮除夕結業 油麻地舖30萬招租 12年前5900萬購入 租金回報料逾6厘

【明報專訊】在港經營逾半世紀歷史的漢榮書局，上周登報發聲明，該書局位於油麻地彌敦道門市，將於今年大除夕結業，漢榮書局第二代掌舵人石漢基接受本報查詢時確認，該舖現以月租約30萬元招租，呎租約65元，若以12年前購入價計，估計租金回報超過6厘，而位於土瓜灣約1萬方呎倉庫，稍後亦會推出招租。

上述舖位位於油麻地彌敦道516號錦華樓地下B舖連閣樓，鄰近港鐵油麻地站，且處於車水馬龍的彌敦道，雖非彌敦道最旺的地段，但仍有一定的人流。上述地舖面積約1800方呎，閣樓約2800方呎，合共4600方呎，商舖內置樓梯及升降台，石漢基向本報表示，該舖目前正推出市場放租，每月叫租約30萬元，以總樓面4600方呎計，呎租約65元水平。資料顯示，漢榮書局2010年3月以5900萬元購入上述一籃子物業，若成功以月租30萬元租出，將可享租金回報約6.1厘。

呎租65元 低去年毗鄰舖租一成

參考同地段舖位租務成交，彌敦道524號僑江大廈地下A舖（與漢榮書局相隔數個舖位），面積約2400方呎，去年以月租18萬元租出，呎租約75元。換言之，今次漢榮書局放租舖位呎租，比去年鄰近舖租呎租低約13%。石漢基又表示，公司目前亦持有土瓜灣一個約1萬方呎倉庫，稍後將推出市場放租，雖然目前仍未有意向價，但估計租金約「十萬八萬」。資料顯示，漢榮書局早於1991年，以導師出版社名義，斥1258萬元購入土瓜灣道86號順聯工業大廈地下，面積約10,058方呎。

土瓜灣萬呎貨倉稍後招租

資料顯示，漢榮書局1982年9月以650萬元購入旺角通菜街63至65號地下C舖連閣樓及1樓，地舖面積約800方呎、1樓面積約700方呎；並於1984年12月再以47萬元增購2樓約2200方呎樓面，即整個舖位的總成本只是約700萬元，以總樓面約3700方呎計，呎價1892元，一直作自用。

通菜街舖15萬續租 8年大跌八成

至2010年，漢榮書局才購入今次放租的油麻地舖，同年11月零售市道暢旺時，罕有以「價高者租」方式，招標出租位於旺角通菜街的3層自用舖，終在翌年5月以月租80萬元、5年合約形式租予體育用品店，租金回報達137厘。據石漢基表示，該舖2014年租金高峰期的月租高達93萬元，呎租約251元，但該體育用品今年7月續租，最新月租15萬元、呎租40元，從2014年高位回落84%。石指出，租戶於旺市出手闊綽，現時經濟轉差，故亦願意與租戶共渡時艱。

明報記者

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