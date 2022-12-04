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張宗永：突尼西亞經濟曾創造奇蹟 連續20年高增長

【明報專訊】本屆世界杯，爆冷頻頻，非洲國家突尼西亞在分組賽以1：0擊敗大熱門法國，但卻敗給澳洲及打和丹麥，最終以一勝一和一負，排名第三，未能出綫。

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