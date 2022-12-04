美降通脹法案引爆與歐貿易摩擦 巨額補貼本土產業 馬克龍指拜登或分裂西方

資料來源：路透社、彭博社、華爾街日報、Euronews、Politico

儘管美國國會不大可能為IRA作出任何重大修訂，不過拜登與馬克龍會談後表示，願意就IRA補貼問題作出讓步，甚至有可能讓歐盟享有一些等同於北美自由貿易區的豁免權，但具體細節有待商議。到底拜登的言論只是客套的表態，又或最終有實際行動仍有待觀察。

歐盟憂美企擁不公平優勢

據歐盟國家估計，IRA約有2000億歐元（約1.6萬億港元）開支涉及對美國本土產業的補貼，可能違反世界貿易組織（WTO）條款。歐盟憂慮IRA會為美國企業帶來不公平的優勢，將歐洲企業拒諸美國市場以外。

除了貿易問題，歐盟也質疑美方以美國本土4倍的價格，向歐洲出售液化天然氣，藉烏克蘭戰爭發財。歐盟高官此前向美國政治新聞網站Politico指出，從這場戰爭獲利最多的是美國，除了高價出售更多天然氣，又透過大量軍售圖利，卻令歐洲付出代價。

美國國家安全委員會發言人否認歐盟的指控，強調歐洲天然氣價格上漲，是俄羅斯向烏克蘭開戰造成，而美國對歐洲的液化天然氣出口急劇增加，助歐洲脫離對俄羅斯的依賴。

打擊歐汽車業 恐加劇去工業化

即使拜登沒有簽署IRA，美國明顯低於歐洲的能源成本，已威脅歐洲工業的競爭力。法國官員向路透社表示，部分歐洲企業已開始考慮將生產外判，又或未來在歐洲以外進行投資。若IRA對美國本土工業提供大量補貼，恐進一步吸引歐洲工業流向美國，加劇歐洲「去工業化」的危機。

在IRA於明年1月生效前，一個歐美聯合工作組正進行談判，但迄今未有具體進展。歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟要求的是「公平」，期望歐洲的企業和產品在美國所受的待遇，跟美國的企業和產品在歐洲所受的待遇相同。

美國是歐洲汽車業的重要出口市場，IRA將打擊歐洲生產的汽車及零件等。法國財政部曾指摘美國奉行歧視非美國企業的「中國式」產業政策。據法國官員透露，馬克龍赴美前曾於愛麗舍宮為化工集團Solvay（比利時：SOLB）、汽車製造商沃爾沃（瑞典：VOLV-B）、製藥巨頭阿斯利康（英：AZN）等歐洲企業領袖設宴，試圖說服他們不要受IRA誘惑，將生產轉移美國。

馬克龍一直主張歐洲在經濟和安全事務追求更大的「戰略自主權」，否則將面臨過度依賴美國的風險。法國外交官員向路透社稱，馬克龍要向美國釋出一個重要信息，就是若美方實施不利於歐洲的IRA，就不要指望歐洲幫忙對付中國。

法倡《買歐產品法案》 遭德反對

除了大打「中國牌」增加對美國的談判籌碼，馬克龍又呼籲推出《購買歐洲產品法案》（Buy European Act），支持歐洲工業，與美國的IRA抗衡，但部分反對貿易保護主議的歐盟成員國對此態度保留。德國財長林德納（Christian Lindner）強烈反對《購買歐洲產品法案》的建議，這與其所屬的自由民主黨反對政府干預經濟的立場一致。他說，推動該法案不會出現贏家，只會產生輸家，「解決方法是與美國對話，目的是不傷害拜登政府，這可能是談論新的跨大西洋自由貿易協議的契機」。

部分歐盟官員憂慮馬克龍的激進作風，可能影響歐盟與美國的關係。馬克龍曾於2019年直指北約處於「腦死亡」狀態，被美方批評其言論侮辱。事實上，法國與美國近年關係出現裂痕。法國除了被排除在美國、英國和澳洲組成的AUKUS安全同盟以外，又被美、英搶走了原本與澳洲訂定的巨額潛艇訂單，令法、美關係倒退。

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