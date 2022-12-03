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2022年12月3日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
路透：四大行助內房還境外債 大批外債下月到期 旭輝碧桂園料受惠
許家印傳自殺 恒大官網上載會議片段闢謠
拆息撲5厘 信銀加入上調H按封頂息
匯控擬裁高級經理15% 涉最少200職位
許正宇：下周一公布保險業發展藍圖
港交所辦社商峰會助發展慈善
恒指連升斷纜 藍籌新貴換馬前走弱 分析：屬正常整固 料明年兩會後見21000點
料供過於求運費跌 高盛首籲「沽售」中遠海控
人行易綱：料明年通脹保持溫和區間
華懋入股松齡後 銅鑼灣推旗艦護老院舍
攜程：全球旅遊市場加快復蘇
倘未找到數碼港元零售用途 余偉文：會持觀望態度
傳被供應商申破產 國美稱未收到法律文書
美招聘需求勁 時薪大升5.1% 11月新職26萬個超預期 加息周期或延長
英加徵能源暴利稅 法企縮北海投資
黑石房產基金 限制客戶贖回
高爾夫‧御苑蝕三成 歷來最大損手 半新盤連錄大幅蝕讓 啟岸一房戶3年輸110萬
雲叠3房430萬未補價沽 32年升值7.5倍
CCL兩月累跌近7% 連續兩周低於160點
大學閣4房大宅招標6500萬沽
登打士廣場三層1.2億易手 呎價1.3萬
西寧街地中標價 高次標近7%
陸振球：樓巿交投回升 似醞釀「小陽春」
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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