西寧街地中標價 高次標近7%

最低入標價2.81億 每呎6077元

上述地皮當時合共接獲9份標書，據地政總署資料，地皮出價介乎2.81億至4.39299億元，即每呎樓面地價約6077元至9500元；意味中標價比其他財團出價高約6.7%至56%。是次其他入標財團包括鷹君（0041）、信置（0083）、長實（1113）、富豪酒店（0078）及百利保（0617）、嘉華（0173）、佳明（1271）等。資料顯示，地皮指定作非工業用途，若作私宅用途，最高可建樓面約4.6萬方呎。若作非工業用途，最高樓面則按照賣地條件中的相關特別條件計算。

啟德住宅地本月16日截標

另重量級住宅地皮、位於啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤用地，將在本月16日截標，據賣地章程顯示，該地皮亦引入限呎條款，即單位實用面積最少由280方呎起。綜合市場人士估計，地皮估值約127.6億至156億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。