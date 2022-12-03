英加徵能源暴利稅 法企縮北海投資

道達爾是英國北海地區的第二大能源營運商，在北海的油田鑽探項目面積巨大。該公司表示，將取消明年在Elgin油田增設一個鑽井的計劃，並重新審視加徵暴利稅對目前或未來發展項目的影響。業內人士表示，雖然Elgin的鑽井項目規模不大，但道達爾的決定可能成為能源行業的風向標，令更多企業縮減對北海的投資。

市場憂英更依賴進口能源

由明年元旦起至2028年3月，英國政府向北海油氣生產商徵收的能源利潤稅將由25%提高至35%。連同其他稅項，英國能源企業的整體稅率將高達75%，在全球最高之列。道達爾表示，暴利稅將影響能源企業的短期投資，建議若能源價格在2028年之前下跌，英國政府應重新檢討能源利潤稅率。挪威石油巨頭Equinor也在評估暴利稅的影響，並將決定是否繼續推進其價值80億鎊（約760億港元）的北海Rosebank項目。市場人士憂慮，若業界減少對北海的投資，可能令英國更依賴進口能源，使英國更易受到海外供應變化的衝擊。

（綜合報道）

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