英加徵能源暴利稅 法企縮北海投資

【明報專訊】受英國政府加徵能源暴利稅影響，法國石油巨頭道達爾（TotalEnergies）（法：TTE）明年將撤回價值約1億鎊（約9.5億港元）的英國北海專項支出，相當於原先投資額的25%，成為首家因英國政府加徵暴利稅而減少對北海投資的主要能源企業。殼牌（英：SHEL）此前亦表示，將重新評估未來10年在英國投資高達250億鎊（約2369億港元）的計劃。
道達爾是英國北海地區的第二大能源營運商，在北海的油田鑽探項目面積巨大。該公司表示，將取消明年在Elgin油田增設一個鑽井的計劃，並重新審視加徵暴利稅對目前或未來發展項目的影響。業內人士表示，雖然Elgin的鑽井項目規模不大，但道達爾的決定可能成為能源行業的風向標，令更多企業縮減對北海的投資。
市場憂英更依賴進口能源
由明年元旦起至2028年3月，英國政府向北海油氣生產商徵收的能源利潤稅將由25%提高至35%。連同其他稅項，英國能源企業的整體稅率將高達75%，在全球最高之列。道達爾表示，暴利稅將影響能源企業的短期投資，建議若能源價格在2028年之前下跌，英國政府應重新檢討能源利潤稅率。挪威石油巨頭Equinor也在評估暴利稅的影響，並將決定是否繼續推進其價值80億鎊（約760億港元）的北海Rosebank項目。市場人士憂慮，若業界減少對北海的投資，可能令英國更依賴進口能源，使英國更易受到海外供應變化的衝擊。