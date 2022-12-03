美招聘需求勁 時薪大升5.1% 11月新職26萬個超預期 加息周期或延長

市場人士預期，最新數據不會影響聯儲局本月開始放慢加息步伐，不過加息周期可能延長。美股3大指數午夜前下滑，道指跌近200點，標普500指數及納指跌約1%。

明年2月加息0.5厘機會升

芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場在非農數據公布後，繼續押注聯儲局在本月有七成以上概率，將加息步伐由0.75厘放慢至半厘，與數據公布前分別不大。至於明年2月加息0.25厘的概率，則由周四的接近五成，跌至四成以下。押注2月加息半厘或以上的概率，則由五成左右，升至接近六成。

後年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）昨表示，勞動力供應似乎仍然受限，聯儲局讓供需恢復平衡並不容易。ING首席國際經濟師James Knightley指出，緊縮政策可能需要延長，預計聯儲局在12月和明年2月會議各加息半厘。瑞穗的分析指出，美國勞動力市場仍然過於緊俏，而且只是緩慢地降溫，反映經濟具有彈性，可以在更長時間內承受更高的利率。

美匯指數昨晚由104.4左右升穿105。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率一度升穿4.4厘，而美國10年期國債孳息率則升穿3.6厘。

分析：美潛在衰退料短暫

美國10月非農就業職位亦由26.1萬個，上修至28.4萬個。今年迄今，每月的非農就業職位平均增長39.2萬個，較去年的56.2萬個有所回落，不過招聘仍然活躍，只是Twitter、亞馬遜（美：AMZN）、Meta（美：META）等科技巨企近期大幅裁員。

分析師指出，這些科技企業在新冠疫情期間過度招聘，現在只是調整至適當的規模，反觀小型企業仍迫切需要增聘人手。

工人供需持續不平衡，繼續支撐工資增長。市場預期企業在潛在的經濟低迷時期，仍將對裁員感到猶豫，恐日後難以填補人手。截至10月底，美國仍有1030萬個職位空缺，平均每名失業者配對1.7個職位空缺，大部分空缺來自休旅行業及醫療保健行業。

分析指出，勞動力市場強勁，預示美國明年潛在的衰退將會短暫而溫和。此前公布的美國10月個人支出按月增0.8%，升幅高於收入，反映消費仍然強勁。

（綜合報道）

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