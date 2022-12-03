人行易綱：料明年通脹保持溫和區間

易綱稱，中國得益於糧食豐收和能源價格穩定，目前通脹率約2%，預期明年仍保持在溫和區間。他指中國天然氣和石油價格與國際水平一致，煤炭價格平穩，並大力發展再生能源，對基本穩定電價發揮重要作用。

易綱指出，中國經濟首3季因新冠疫情等因素，增速略低於預期，為穩定增長和就業，及時加大穩健貨幣政策實施力度，包括近日降低存款準備金率0.25個百分點、以結構性貨幣政策工具加強支持小微企業和民企等。

人行完善熊貓債資金管理

人行與外管局在昨日發布，境外機構於境內發行債券（俗稱「熊貓債」）的相關資金管理通知，明確熊貓債所募集資金，可選擇留存在境內，或匯往境外使用，境外機構亦可與境內金融機構開展外匯衍生品交易，以完善熊貓債的外匯風險管理。當局同時統一銀行間和交易所市場的熊貓債的管理規則，以及規範登記及帳戶開立流程等安排。