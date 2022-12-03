人行易綱：料明年通脹保持溫和區間

【明報專訊】人民銀行行長易綱昨日在泰國央行與國際清算銀行舉辦的研討會上致辭時稱，多國央行應對通脹，加息速度較過去周期更快，不少新興市場經濟體和低收入國家面臨本幣貶值、資金外流和通脹壓力，多國按揭利率和採購經理人指數顯示，明年經濟放緩或衰退可能性上升，呼籲各國央行要平衡壓抑通脹和保持經濟增長的平衡。
易綱稱，中國得益於糧食豐收和能源價格穩定，目前通脹率約2%，預期明年仍保持在溫和區間。他指中國天然氣和石油價格與國際水平一致，煤炭價格平穩，並大力發展再生能源，對基本穩定電價發揮重要作用。
易綱指出，中國經濟首3季因新冠疫情等因素，增速略低於預期，為穩定增長和就業，及時加大穩健貨幣政策實施力度，包括近日降低存款準備金率0.25個百分點、以結構性貨幣政策工具加強支持小微企業和民企等。
人行完善熊貓債資金管理
人行與外管局在昨日發布，境外機構於境內發行債券（俗稱「熊貓債」）的相關資金管理通知，明確熊貓債所募集資金，可選擇留存在境內，或匯往境外使用，境外機構亦可與境內金融機構開展外匯衍生品交易，以完善熊貓債的外匯風險管理。當局同時統一銀行間和交易所市場的熊貓債的管理規則，以及規範登記及帳戶開立流程等安排。