恒指連升斷纜 藍籌新貴換馬前走弱 分析：屬正常整固 料明年兩會後見21000點

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日下跌0.25%，收報6368點，科指升1.03%報3878點，強於整體股市。恒指季檢將於下周一生效，指數基金換馬買賣盤集中昨日收市前湧現。惟經歷前兩日約2000億元成交額，即使恒指和國指收市後換馬，成交額仍縮至1428億元。恒指新貴昨皆下跌，康師傅（0322）跌1.93%，華潤萬象（1209）和海爾智家（6990）分別跌0.2%和跌0.93%。

大市成交額縮至1428億

北水昨日通過港股通淨流出12.53億元，早前受惠內地疫後重啟的消費股有北水獲利沽貨，李寧（2331）淨流出4.47億元，股價跌0.32%；海昌海洋公園（2255）前晚稱大股東售股消息實屬虛構，昨日股價輕微反彈2.68%，兩日累計仍跌54.7%，北水昨日有8500萬元淨買入。

餐飲股維持放寬防控後的強勢，海底撈（6862）升7.14%，本周累升50%，呷哺呷哺（0520）昨升7.45%，本周累漲31.58%。互聯網醫藥股向好，早前獲大行調升目標價的阿里健康（0241）升9.68%，為表現最佳藍籌，平安好醫生（1833）升15.44%。

溫鋼城：投資者可候18000點分批進場

恒指連升3 日後回吐，iFast Global Markets副總裁溫鋼城認為，恒指突破重要平均線後回吐合理，而且昨日幅度亦不大，反映市底不弱，認為投資者可等回吐至18,000點，或至17,500點開始分批進場。內地持續放緩防疫措施，政府推動老年人接種疫苗，料至明年兩會後將進一步開放防控，屆時在明年上半年可見21,000點至22,000點。

科指昨跑贏恒指，美團（3690）和阿里巴巴（9988）逆市升3.07%和2.42%。溫指出，科技股佔恒指比重35%，恒指要反彈需推升科技股，認為可作為配置。另過去恒指升市，港交所（0388）亦可受惠。