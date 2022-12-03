港交所辦社商峰會助發展慈善

港交所行政總裁歐冠昇亦認為，經營生意和為社會貢獻並不相悖，因企業在社區是長期可持續，如何與社區互動則成為業務戰略的關鍵部分，好像其他地方有食品公司通過向較多營養不良人士聚居的社區，提供價格合理但營養豐富的產品來取得成功，而這些想法的真正力量在於尋求讓企業更具社會意識。

港交所20年籌逾10億善款

他更指出港交所在20年前推出股份代號慈善計劃（Stock Code Balloting Scheme），至今籌得超過10億元；而在2020年成立香港交易所慈善基金（HKEX Foundation），由成立至今在香港籌集超過3億元，在60個項目下有超過43萬香港人受惠，也是反映港交所與慈善伙伴建立長期戰略關係，以探索和推動共同目標。