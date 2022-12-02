澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽

【明報專訊】綜合市場資訊，今年1月至11月整體新盤成交累錄約8950宗，較去年同期錄逾1.63萬宗按年下跌45%；踏入12月，交投氣氛暫未見反彈，市場僅錄零星成交，華潤置地（海外）與保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，踏入本月隨即開齋，新售出第6座20樓B室，實用面積784方呎3房連儲物房間隔，連車位以2980萬元售出，實呎38,010元，暫為屋苑次高呎價。樓花期長約2年的澐璟，推出約1個月來累沽14伙，吸金約4.7億元。
首11月新盤不足9000宗成交
恒地（0012）旗下樓花期長約半年的粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna（項目第3期），昨日連售兩伙，吸金逾1083萬元，售出單位分布E座中低層，實用面積301及436方呎、屬1房連衣帽間及2房間隔，成交價436.68萬及647.09萬元，實呎分別為14,508元及14,842元。
上月一手撻訂72宗 柏傲莊佔56宗
另據本報統計，今年1月至11月主要新盤累錄約415宗取消交易或撻訂個案，單計剛過去的11月則約有72宗，當中去年因建築質量出問題、現正重建的新世界（0017）大圍站柏傲莊III，於11月29日、30日兩天新增4個單位取消交易，去年6月成交價介乎710萬至2145.9萬元，共涉資約5145萬元。
連同上述4宗個案，柏傲莊III於11月共錄約56宗同類取消交易，而由去年8月至今累積錄約366宗，佔已售單位總數845伙逾43%，相關取消交易單位涉銷售總額約57.5億元。
青山公路帝御．星濤新錄1宗撻訂
此外，帝國集團及香港小輪（0050）合作、已屆現樓的屯門青山公路帝御．星濤，亦新錄1宗撻訂；帝御．星濤第1座18樓20室，實用面積222方呎開放式戶，於2020年11月以368.6萬元售出，買家撻訂料遭沒收10%訂金，涉約37萬元。