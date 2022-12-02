經濟

香港地產

太古城11月成交升九成 呎價6年新低

【明報專訊】雖然近月代理行減省人手，但部分屋苑受惠於業主減價，交投於上月底起逐漸回升，其中龍頭屋苑鰂魚涌太古城，上月最後一日仍連錄3宗成交，以平日計屬近期罕見，帶動屋苑全月成交宗數升至28宗，較10月15宗升近九成，並創7個月新高。不過，由於以減價貨為主，故平均成交呎價亦按月跌約4%至15,818元，為屋苑自2016年8月均呎15,724元後新低。

美聯高級營業經理錢敏義表示，太古城最新一宗成交為天星閣低層D室單位，實用580方呎，屬2房間隔，以830萬元易手，實呎14,310元。原業主於1981年以67.195萬元一手買入，帳面獲利762.8萬元或逾11倍。

白居二客310萬入市朗屏邨

另外，「白居二」中籤者近日陸續入市。美聯高級分區營業經理徐君寶表示，元朗朗屏邨畫屏樓中高層21室，實用490方呎，2房間隔，獲「白居二」客以310萬元未補價承接，實呎約6,327元，屬市價水平。原業主2014年49.18萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利約260.82萬元或5.3倍。

中原分行經理曾日昇表示，葵涌寧峰苑A座低層3室，實用506方呎，2房間隔，放盤4日即獲「白居二」客承接，以443.8萬元未補價成交，實呎8771元。原業主2001年98.12萬元向房委會一手買入，帳面獲利345.68萬元或約3.5倍。

市場續錄二手蝕讓。市場消息稱，屯門「置樂三寶」之一的麗寶大廈，錄得高層A室成交，實用239方呎，2房間隔，以250萬元售出，實呎約10,460元，成交價見屋苑2016年12月後6年新低。上述單位原業主2017年約285萬元買入，帳蝕約35萬元或約12.3%，若連使費計料實蝕約50萬元或約18%。

外籍客646萬沽東環 實蝕11%

中原高級分行經理王文彬表示，東涌東環2A座高層03室，實用482方呎，原於10月份以705萬元開價，但因外籍業主有意賣樓回國，故累減59.5萬元或8.4%，以645.5萬元沽出，實呎13,392元。原業主2017年683萬元購入，帳面蝕37.5萬元或5.5%，若連使費計料實蝕約75萬元或11%。

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