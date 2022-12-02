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移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微

【明報專訊】澳洲是香港人移民及留學的熱門選擇，自然成為很多人的海外物業投資選項之一，而且在疫情期間，澳洲樓盤房價仍然維持穩定的增長。不過，在2023年澳洲央行預料會持續加息，令按揭利率上升，對樓市將有壓力。另一方面，由於有不少移民赴澳洲居住，故物業需求仍存在，相信澳洲物業價格調整不會太深。

由於澳洲也受通脹及澳元貶值影響，澳洲房地產市場整體處於低迷狀態。現在澳洲樓價正處於房地產周期的調整階段，整體房地產價值比高峰時下跌6%。利率確實在上升，但這只是影響樓價的眾多因素之一。失業率急升及按揭成本（利率）飈升，澳洲房地產市場接下來會發生什麼，部分取決於進一步收緊利率的速度和幅度。在今年年初，悉尼和墨爾本的房地產率先出現調整，現在開始波及全國，但預料不會出現房地產市場崩盤。

央行勢續加息 經濟增長放緩

澳洲儲備銀行（RBA）預計，通脹率將在2022年第四季度達到8%的峰值（高於此前預測的 7.8%），然後在2023年和2024年分別放緩至4.7%和3.2%。澳洲儲備銀行於5月開始加息，自6月以來連續兩次加息，最近兩次加息幅度均為0.25厘。市場預期澳洲利率會繼續上漲，以抑制通脹。

同時，澳洲經濟增長料放緩，澳洲央行上調了失業率預測，估計將攀升至4.5%。坎培拉儲備銀行行長Philip Lowe在議會委員會表示，如果樓價因利率上升而下跌10%，他不會感到驚訝。Lowe博士表示，過去兩年房價上漲了25%，故2023年有機會面臨調整。

Metropole Property Strategists董事Michael發表報告指出，與上個月相比，10月份悉尼掛牌出售的房屋價格保持穩定，較9月份下降0.5%有所改善。所有其他城市的樓價中位數在10月份均有所上漲，其中阿德萊德上漲3%、珀斯上漲0.9%、墨爾本上漲 0.4%、布里斯班上漲0.3%。雖然影響房地產價值的因素有很多，但房地產價格上漲的主要驅動力是消費者信心、信貸供應、低利率、經濟增長和有利的供需比率。市場上購買住宅和投資級房產的買家，仍然多於出售房產的數量，這將支撐此類房產的價值向前發展。目前，澳洲約有2600萬人口，預計到2030年人口將增至2900萬，對住屋需求仍殷切，這將支撐房地產市場。

疫情料緩和 有利物業前景

那麼，現在是於澳洲買樓的好時機嗎？澳洲擁有優質的醫療計劃（medical scheme），在疫情期間，樓價沒有下跌，加上當澳洲明年步入夏天，疫情會更加趨向緩和，因此現在仍是澳洲物業投資的好時機。

在澳洲買樓時除了參考各大城市的樓價走勢之外，地點也是很重要的考慮因素，一般來說，物業的位置愈靠近CBD（中心商業區），保值能力就愈強。若靠近或位於未來會落成的基礎建設、火車站、交通網絡及校網的地方，每年樓價升幅會更高，因此買樓時建議將這些因素都作出考慮。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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