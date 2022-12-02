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經濟
2022年12月2日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
亞幣全線彈 港匯破7.78創13個月高 鮑威爾放鴿 料儲局本月放慢加息步伐
大行唱好A股 高盛料再升16%
港股高開低收 19000關得而復失
港10月零售升3.9% 業界料聖誕新春淡靜
陳茂波：吸企業搶人才反應正面
內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4
海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」
濠賭收上月跌逾55%超市場預期
7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購
理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％
瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮
證監會3方針助港建綠色金融中心
美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105
歐日韓台上月製造業收縮
FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬
張兆聰：大巿衝高回吐 博優質悶股太古破頂
施羅德調查：42%港投資者增儲蓄減消費
葉創成：95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債
技術取勝：中升料40至44元上落
盧駿匡：長期跌浪轉升浪 做淡乃逆勢而行
劉思明：科網股發力 阿里百度領漲看高一線
周顯：虛幣交易平台如賭場
譚新強：中國漸走出疫情陰霾 喜見社會陸續重開
湯文亮：伊朗浪費機會 無緣擊敗美國
移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微
外地人買樓須先獲FIRB批准
上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少
太古城11月成交升九成 呎價6年新低
澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽
青建國際2.6億統一醫局街舊樓
羅守輝放售駱克道巨舖 意向價4億
太古「白色聖誕市集」收益做慈善
技術取勝：中升料40至44元上落
【明報專訊】石藥或再下試8.8元（圖）
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