葉創成：95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債

富蘭克林鄧普頓首席市場策略師Stephen Dover在本周一出版的《Money Monday》封面故事專訪中表示，即使美國通脹正在回落，惟是次通脹周期韌力較強，預料明年通脹仍會高企於4%或以上，因此聯儲局料加息至5厘或以上，並且維持一段時間，此舉亦增加經濟衰退的風險，估計明年美債較美股更有投資價值。由於港元與美元掛鈎，筆者前日增持由港府發行的綠債，與買入美債亦有異曲同工之妙，按筆者計算，以購入價95元計，現距離到期日不足兩年半的綠債孳息率約4.7厘，與美國2年期國債孳息率當日不足4.5厘比較，估值屬更吸引。

貫徹「愈跌愈買」策略 近月多次增持

筆者5月認購3手綠債後，7月15日曾在本欄發表「綠債風險低 可愈跌愈買」的文章，建議在綠債跌穿發行價100元後增持，過去4個多月亦根據此策略先後以99.8元、98.55元、98.5元、97.2元及95元多次增持綠債。這是筆者參與投資市場逾20年以來，首次如此貫徹執行「愈跌愈買」的策略，箇中原因，除了綠債風險低、派息穩定（上月已收到首次派息）外，亦希望藉此幫助港府融資、支持本港發展經濟改善民生。

本港過去三年多以來面對不少挑戰，現時經濟亦正處於低谷之中，惟向前望的話，筆者希望恒指上月以來見底回升，亦預示本港經濟否極泰來。

國民黨地方選舉大捷 有利中國資產

另外，筆者想一提的是，國民黨上周末在台灣地方選舉大捷，增加了2024年總統大選勝選的機率，減低了台海出現戰爭的風險，此舉有利所有中國資產，包括由港府所發行的綠債，這亦是筆者前天再次增持綠債的另一重要原因。

[葉創成 創富倉]