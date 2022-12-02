經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：95元買入孳息4.7厘 續增持政府綠債

【明報專訊】港股今年經歷多事之秋後，上月踏入冬季以來迎來冬日陽光，正如兩星期前在本欄所述，筆者當時在新加坡採訪「富蘭克林鄧普頓亞太區投資論壇2022」，會議上該行投資總監Manraj Sekhon表示，上月中旬舉行的「習拜會」已經為市場情緒設定底部（set a floor on the market sentiment），故他對中國資產看法正面，該言論亦加強了筆者對港股後市信心，因此對港股近日延續升勢不感意外。由於筆者上月初已增持了香港小輪（0050），而且早已持有不少港股，故近日未有再買港股，而是再次借鑑富蘭克林鄧普頓的投資智慧，前天以每手95元增持了政府綠債（4252）。

富蘭克林鄧普頓首席市場策略師Stephen Dover在本周一出版的《Money Monday》封面故事專訪中表示，即使美國通脹正在回落，惟是次通脹周期韌力較強，預料明年通脹仍會高企於4%或以上，因此聯儲局料加息至5厘或以上，並且維持一段時間，此舉亦增加經濟衰退的風險，估計明年美債較美股更有投資價值。由於港元與美元掛鈎，筆者前日增持由港府發行的綠債，與買入美債亦有異曲同工之妙，按筆者計算，以購入價95元計，現距離到期日不足兩年半的綠債孳息率約4.7厘，與美國2年期國債孳息率當日不足4.5厘比較，估值屬更吸引。

貫徹「愈跌愈買」策略 近月多次增持

筆者5月認購3手綠債後，7月15日曾在本欄發表「綠債風險低 可愈跌愈買」的文章，建議在綠債跌穿發行價100元後增持，過去4個多月亦根據此策略先後以99.8元、98.55元、98.5元、97.2元及95元多次增持綠債。這是筆者參與投資市場逾20年以來，首次如此貫徹執行「愈跌愈買」的策略，箇中原因，除了綠債風險低、派息穩定（上月已收到首次派息）外，亦希望藉此幫助港府融資、支持本港發展經濟改善民生。

本港過去三年多以來面對不少挑戰，現時經濟亦正處於低谷之中，惟向前望的話，筆者希望恒指上月以來見底回升，亦預示本港經濟否極泰來。

國民黨地方選舉大捷 有利中國資產

另外，筆者想一提的是，國民黨上周末在台灣地方選舉大捷，增加了2024年總統大選勝選的機率，減低了台海出現戰爭的風險，此舉有利所有中國資產，包括由港府所發行的綠債，這亦是筆者前天再次增持綠債的另一重要原因。

[葉創成 創富倉]

上 / 下一篇新聞

亞幣全線彈 港匯破7.78創13個月高 鮑威爾放鴿 料儲局本月放慢加息步伐
亞幣全線彈 港匯破7.78創13個月高 鮑威爾放鴿 料儲局本月放慢加息步伐
大行唱好A股 高盛料再升16%
大行唱好A股 高盛料再升16%
港股高開低收 19000關得而復失
港股高開低收 19000關得而復失
港10月零售升3.9% 業界料聖誕新春淡靜
港10月零售升3.9% 業界料聖誕新春淡靜
陳茂波：吸企業搶人才反應正面
陳茂波：吸企業搶人才反應正面
內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4
內地財新PMI勝預期 上月回升見49.4
海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」
海昌入MSCI指數 股價即插54% 傳大股東售股 昨晚發公告指「假新聞」
濠賭收上月跌逾55%超市場預期
濠賭收上月跌逾55%超市場預期
7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購
7新股同步招股 濠暻科技逾7倍認購
理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％
理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％
瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮
瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮
證監會3方針助港建綠色金融中心
證監會3方針助港建綠色金融中心
美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105
美核心PCE按月僅升0.2% 反映通脹降溫 美匯指數跌穿105
歐日韓台上月製造業收縮
歐日韓台上月製造業收縮
FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬
FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬
張兆聰：大巿衝高回吐 博優質悶股太古破頂
張兆聰：大巿衝高回吐 博優質悶股太古破頂
施羅德調查：42%港投資者增儲蓄減消費
施羅德調查：42%港投資者增儲蓄減消費
技術取勝：中升料40至44元上落
技術取勝：中升料40至44元上落
盧駿匡：長期跌浪轉升浪 做淡乃逆勢而行
盧駿匡：長期跌浪轉升浪 做淡乃逆勢而行
劉思明：科網股發力 阿里百度領漲看高一線
劉思明：科網股發力 阿里百度領漲看高一線
周顯：虛幣交易平台如賭場
周顯：虛幣交易平台如賭場
譚新強：中國漸走出疫情陰霾 喜見社會陸續重開
譚新強：中國漸走出疫情陰霾 喜見社會陸續重開
湯文亮：伊朗浪費機會 無緣擊敗美國
湯文亮：伊朗浪費機會 無緣擊敗美國
移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微
移民客力撐 澳洲樓市調整料輕微
外地人買樓須先獲FIRB批准
外地人買樓須先獲FIRB批准
上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少
上月樓宇買賣登記3730宗 4年新低 持牌代理9個月減逾千人 15個月最少
太古城11月成交升九成 呎價6年新低
太古城11月成交升九成 呎價6年新低
澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽
澐澋本月開齋 3房連車位2980萬沽
青建國際2.6億統一醫局街舊樓
青建國際2.6億統一醫局街舊樓
羅守輝放售駱克道巨舖 意向價4億
羅守輝放售駱克道巨舖 意向價4億
太古「白色聖誕市集」收益做慈善
太古「白色聖誕市集」收益做慈善