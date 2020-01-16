FTX「薯條哥」稱身家僅剩78萬

彭博億萬富豪榜已將他對FTX及關聯機構Alameda Research的持股價值降至零，並刪除其持有的散戶交易平台Robinhood（美：HOOD）股票價值。據稱SBF的Robinhood股票是透過Alameda持有，並且可能被用作貸款抵押品。有消息指，他向紅杉資本在內的風投公司投資超過5億美元，並且是媒體初創公司Semafor的投資者。但若這些資產是通過Alameda持有，它們可能會因Alameda的虧損而失去價值。SBF聲稱，所有資產均投資於FTX及Alameda，沒有隱藏資金。

馬斯克與庫克重新修好

此外，全球首富馬斯克與蘋果公司（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）重新修好，雙方曾在蘋果總部會面。馬斯克透露，兩人進行了「良好的交談」，並化解了「Twitter可能被App Store下架的誤解」。馬斯克表示，庫克表明「蘋果從未考慮過」把Twitter下架。馬斯克又上載了一段在蘋果總部園區池塘拍攝的短片，並對庫克陪伴其參觀蘋果總部以示感謝。

馬斯克此前批評蘋果公司威脅將Twitter從App Store下架，質疑其限制言論自由，又批評App Store向軟件開發商徵收三成佣金過高。

（綜合報道）

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