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歐日韓台上月製造業收縮

【明報專訊】環球經濟放緩，需求疲軟，歐元區及亞洲多個經濟體製造業萎縮，料未來幾個月的製造業活動仍然受壓。日本11月製造業採購經理指數（PMI）終值，由10月的50.7下滑至49，是去年1月以來首次跌穿50榮枯線而陷入收縮，這同時也是2020年11月以來最大跌幅。

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）經濟學家丹曼（Laura Denman）表示，市場環境降溫、持續的成本壓力，加上海外及本土潛在需求疲弱，都導致製造業活動收縮。

韓國11月製造業PMI為49，收縮幅度較10月的48.2略為收窄，但已是連續第5個月收縮。韓國11月出口按年跌14%，預期跌幅為11%。台灣11月製造業PMI由10月的41.5微升至41.6，繼續遠低於50榮枯線。標普全球市場財智指出，台灣的製造業表現是2009年全球金融海嘯以來最弱， 預計企業狀况不會很快好轉。

越南PMI急跌至47.4

亞洲區製造業活動惡化速度最快的要數越南，11月PMI跌至47.4，較10月的50.6大幅下滑，也是逾一年來首次跌穿50榮枯線。不過菲律賓、泰國、印尼的製造業活動在11月維持擴張。

至於歐元區方面，11月製造業PMI由46.4升至47.1，維持在50榮枯線以下。迹象顯示歐元區經濟下滑的速度放緩，預示衰退可能沒有最初預期般嚴重，不過市場信心仍然較弱。

（綜合報道）

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