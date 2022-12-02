經濟

瑞房伙國企26億購滬楊浦區地皮

【明報專訊】瑞安房地產（0272）公布，旗下與上海市楊浦區國資委成立的合資公司以23.76億元（人民幣，下同）（約26.02億港元）競得上海市楊浦區地塊的土地使用權。據公告，合資公司由瑞房及上海楊樹浦分別擁60%及40%權益。

按對價23.76億元計，瑞房應佔地價為14.256億元，瑞房擬透過集團內部資源撥付其對價部分出資。該地皮位於上海市楊浦區平涼社區，佔地總面積近1.7萬平方米，總建築面積近2.38萬平方米，並獲准作住宅用途的使用期限為70年。項目為歷史風貌保護及開發項目，包括開發高端低密度住宅區。至於合資公司的註冊資本為26.3億元，瑞房及上海楊樹浦分別出資15.78億元及10.52億元，此部分亦將由瑞房內部資源撥付。

瑞房指出，地皮位於楊浦濱江地區，作為《上海市城市總體規劃（2017-2035年）》所述「中央活動區」一部分，並作為互聯網產業發展之試點區域，對高資產淨值人士具有吸引力，對高端住宅開發的需求預期亦將上升。集團對該項目的長遠前景持樂觀態度，將其視為提高集團市場份額及於豪宅市場影響力之戰略補充，預期該地塊將帶來不俗之物業銷售收入，強化集團之財務狀况。

合景泰富上月合約銷售額跌49%

此外，雖然內地連發三箭支持內房，但11月實體銷售未見回暖，合景泰富（1813）公布，今年11月合約銷售額38.6億元，按年跌49.1%；今年首11個月合約銷售額470.8億元，按年跌49.8%。

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