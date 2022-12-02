經濟

理想蔚來上月交付量創新高 小鵬跌63％

【明報專訊】內動電動車股昨日公布11月交付數，數量以理想汽車（2015）的1.5萬輛跑出，受新車刺激市場，交付數按年升11.5％，創下單月最高交付紀錄。其次為蔚來（9866）交付1.42萬輛，按年升30.3％，創月度新高。理想及蔚來股價昨日分別升2.2％和8.6％。交付數以小鵬汽車（9868）跑輸，月內交付5811輛電動車，按年跌63％，按月升14％，但消息無阻股價升勢，小鵬汽車昨日急升12.8％，收報37.95元。

吉利旗下極氪交付量升4.5倍

吉利旗下高端電動車品牌極氪，月內交付1.1萬輛，按年升4.5倍，按月升8.8％，為連續兩個月保持萬輛交付。極氪表示，隨着供應鏈進一步好轉，預計「極氪001」交付周期進一步縮短至4至6周，當中12月中上旬訂單，亦將確保在年底前交付。吉利昨日收報11.6元，全日升1.9％，創1個月高位。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，「理想L8」11月開始交付後，用戶滿意度超預期，目前理想L8和理想L9鞏固集團售車價格區間在30萬至50萬元人民幣的市場地位。截至11月底，理想汽車累計交付23.6萬輛電動車。

蔚來11月交付8003輛高端智能電動SUV和6175輛高端智能電動轎車。截至11月底，蔚來累計交付10.67萬輛，按年升31.8％。 蔚來表示，將在12月進一步加快生產和交付。

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